Такі племена продовжують жити без істотного контакту із зовнішнім світом, деякі з них агресивно сприймають нових людей. Про це пише 24 Канал.

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Де у світі є неконтактні племена

Одним із найбільш відомих неконтактних племен є сентінельці, які проживають на Північному Сентінельському острові в Бенгальській затоці. Вони відомі тим, що чинять активний опір будь-яким спробам контакту ззовні. Підходити до їхнього острова вкрай небезпечно для життя.



Сентінельці, 1870 рік / Вікіпедія

У Південній Америці, зокрема в Амазонії, теж є кілька неконтактних племен. Наприклад, тагаері та тароменане, які є частиною народу ваорані в Еквадорі – вони живуть у національному парку Ясуни.

Також відомі племена кірінері, науа та нанті, які мешкають у заповіднику Науа-Кугапакорі в Перу.

Ще деякі неконтактні племена проживають на острові Нова Гвінея. За оцінками, там налічується близько 44 таких груп.

Варто зазначити, що контакти з такими племенами можуть бути небезпечними не лише для гостей, а й для них, оскільки вони не мають імунітету до багатьох захворювань, поширених у сучасному суспільстві.

Тому багато організацій виступають за збереження їхньої ізоляції та захист їхніх територій.

До слова, у липні 2024 року у Перу відбулась історична подія – там зафіксували плем'я, яке відмовляється від контакту зі світом. Члени племені Mashco Piro вийшли з джунглів і наблизилися до сіл контактних племен.