Опарыши, удав, пирожки: какие самые странные вещи изымали в аэропортах

Назвали самые странные вещи, которые изымали у британцев во время прохождения контроля в аэропортах. Сразу видно, что эти пассажиры не читали требования и правила.

Список обнародовала компания Bounce, которая специализируется на временном хранении багажа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Смотрите также Самолеты со стоячими местами должны запустить в 2026 году: как они выглядят

Какие самые странные вещи изымали в аэропортах

Ранее мы рассказывали, что чаще всего туристы теряют в аэропорту белье. А теперь стало известно, какие странные предметы изымали работники служб безопасности.

В аэропорту Лидс Брэдфорд обнаружили чемодан, который был набит пирожками со свининой;

В Станстед сотрудники службы безопасности обнаружили банку с конфетами, в которой плавала пара живых золотых рыбок;

В Ист-Мидлендс пассажир положил в ручную кладь бензопилу;

В Хитроу изъяли снежный шар, потому что жидкость в нем превышала лимит для ручной клади;

В Лондоне через контроль безопасности хотели пронести 680-граммовую банку маринованных корнишонов в уксусе.

Также в статье рассказали о вещах, которые изъяли у туристов сотрудники американской службы безопасности. Например, среди них были: удав, опарыши и старинные пушечные ядра.

Для того, что выяснить эту информацию, Bounce проанализировала туристические новости, аэропортовые форумы и ветки Reddit.

Основатель компании Коди Кенди посоветовал путешественникам всегда проверить требования аэропортов, чтобы не возникало подобных инцидентов.