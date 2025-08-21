Жизнь в другой стране может быть непростой, особенно когда очень многие вещи отличаются от привычных. Украинка Ольга, живущая в Германии уже несколько лет, поделилась, что чего ей все еще трудно приспособиться.

Жизнь в Германии очень сильно отличается от жизни в Украине – и Ольга рассказала в комментарии 24 Каналу, к чему все еще не может привыкнуть.

Продукты в супермаркете

Базовая корзина продуктов в Германии очень сильно отличается от украинской, и приходится делать изменения в рационе и покупках, чтобы приспособиться.

Много привычных вещей нет, а взамен есть манго и авокадо,

– поделилась украинка.

Язык

Привыкнуть к общению на немецком непросто, но проблема может заключаться еще и в том, что изученный немецкий не соответствует диалекту, и объясниться с местными в разы сложнее.

Личные границы

В Германии люди четко выставляют личные границы – но украинка считает, что иногда эти границы доходят "до нездоровых пределов". Кроме того, немцы имеют достаточно специфический юмор, который может быть необычным и непонятным для украинцев.

Много русских

Самое сложное то, поделилась Ольга, что в Германии приходится видеть и слышать русских. Кроме того, немало украинцев, выезжающих за границу, попадают под влияние различных факторов, "теряют идентичность и их заносит".

Есть большой шанс, что тебе придется слушать на лавочке бабушку которая выехала в 1995 в Германию как еврейка о том как она ненавидит "Стипана Бандеру", и ты абсолютно ничего не можешь с этим сделать,

– рассказала девушка.

Мода

Стиль немцев очень сильно отличается от привычного для украинцев и может изрядно удивить.

Немца видно издалека,

– добавила Ольга.

