Життя в іншій країні може бути непростим – особливо коли дуже багато речей відрізняються від звичних. Українка Ольга, що живе в Німеччині вже кілька років, поділилася, що чого їй все ще важко пристосуватися.

Життя в Німеччині дуже сильно відрізняється від життя в Україні – і Ольга розповіла у коментарі 24 Каналу, до чого все ще не може звикнути.

Продукти в супермаркеті

Базовий кошик продуктів у Німеччині дуже сильно відрізняється від українського, і доводиться робити зміни у раціоні та покупках, аби пристосуватися.

Багато звичних речей немає, а натомість є манго і авокадо,

– поділилася українка.

Мова

Звикнути до спілкування німецькою непросто, але проблема може полягати ще й в тому, що вивчена німецька не відповідає діалекту, і порозумітися з місцевими в рази складніше.

Особисті кордони

У Німеччині люди чітко виставляють особисті кордони – але українка вважає, що іноді ці кордони доходять "до нездорових меж". Окрім того, німці мають досить специфічний гумор, який може бути незвичним та незрозумілим для українців.

Багато росіян

Найскладніше те, поділилася Ольга, що в Німеччині доводиться бачити і чути росіян. Окрім того, чимало українців, що виїздять за кордон, потрапляють під вплив різних факторів, "втрачають ідентичність і їх заносить".

Є великий шанс, що тобі доведеться слухати на лавочці бабусю яка виїхала в 1995 в Німеччину як єврейка про те як вона ненавидить "Стіпана Бандєру", і ти абсолютно нічого не можеш з цим зробити,

– розповіла дівчина.

Мода

Стиль німців дуже сильно відрізняється від звичного для українців і може неабияк здивувати.

Німця видно здалеку,

– додала Ольга.

До слова, раніше ми вже розповідали, наскільки сильно відрізняються ціни у Німеччині та Україні.