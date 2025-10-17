Некоторые законы Германии достаточно свободны: в частности, во многих барах все еще можно курить, а пить пиво разрешается с 16 лет. Впрочем, несколько местных запретов могут показаться иностранцам жесткими и непривычными.

Чтобы не иметь проблем в Германии, перед поездкой в страну следует запомнить несколько важных правил, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Интересно Сколько нужно денег в Чехии для двоих: украинка раскрыла неожиданную сумму

Какие необычные запреты существуют в Германии?

Немецкие законы полны некоторых причудливых, и часто устаревших правил, которые могут изрядно удивить иностранцев. Поэтому рассказываем о самых странных из них.

Запрет на танцы в Страстную пятницу

Практически во всех из 16 федеральных земель Германии Страстная пятница считается "молчаливым государственным праздником". И танцы запрещены еще со времен Средневековья.

Даже сейчас запрет не сняли: в Берлине действует достаточно либеральный подход, поэтому в Страстную пятницу запрещено шуметь только с 4:00 до 21:00. А вот в более южной, преимущественно католической Баварии запрет действует целых 70 часов! А штрафы за нарушение тишины и покоя могут достигать 10 000 евро.

Кроме того, запрещены не только танцы, но и любые другие шумные активности: переезд, распродажи, мытье автомобилей и тому подобное.

Запрет на фильмы в Страстную пятницу

В Германии на этот религиозный праздник запрещено показывать около 700 фильмов – среди них "Охотники за привидениями" и "Жизнь Брайана".

Впрочем, немцы требуют своего права танцевать на пасхальные праздники, и поэтому регулярно протестуют против этого запрета. А в городе Бохум ежегодно проводят показ фильма "Жизнь Брайана" в знак протеста против запрета.

Запрет собирать грибы ночью, а дикий чеснок днем

В Германии грибы нельзя собирать в лесу ночью – в основном этот запрет призван защитить ночных диких животных, пишет Goethe Institut. Кроме того, нельзя вырывать дикий чеснок с корнями, и здесь запрет связан с тем, что растет он во влажных, тенистых лесах и процветает в поймах, и его легко спутать с ядовитыми растениями, например с ландышем.

Запрещено строить песчаные замки на балтийских пляжах

На многих пляжах у побережья Северного и Балтийского морей запрещено строить замки из песка. Нельзя также копать и глубокие ямы на пляже – за это можно поплатиться штрафом в размере 1000 евро.

Строительство замков на многих островах, таких как Зильт, запрещено небезосновательно: это может привести к эрозии всего пляжа.

Запрещено косить газон в воскресенье

Запуск газонокосилки или даже использование электроинструментов в воскресенье может вызвать у соседей возмущение и даже привести к вызову полиции.

До сих пор в Германии существует традиция "Ruhezeit", или время тишины – в течение длительного времени она существовала из-за религиозных обрядов. И до сих пор в воскресенье запрещено пользоваться любой моторизованной садовой техникой.

Запрещено ходить за покупками

Точнее, выйти за покупками можно – но закон о закрытии магазинов от 1956 года запрещает розничным магазинам всех видов открывать свои двери в воскресенье и праздничные дни.

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?