Деякі закони Німеччини досить вільні: зокрема, у багатьох барах все ще можна палити, а пити пиво дозволяється з 16 років. Втім, кілька місцевих заборон можуть видатися іноземцям жорсткими та незвичними.

Аби не мати проблем у Німеччині, перед поїздкою до країни слід запам'ятати кілька важливих правил, повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

Які незвичні заборони існують в Німеччині?

Німецькі закони сповнені деяких химерних, і часто застарілих правил, що можуть неабияк здивувати іноземців. Тож розповідаємо про найдивніші з них.

Заборона на танці у Страсну п'ятницю

Практично у всіх з 16 федеральних земель Німеччини Страсна п'ятниця вважається "мовчазним державним святом". І танці заборонені ще з часів Середньовіччя.

Навіть зараз заборону не зняли: у Берліні діє досить ліберальний підхід, тож у Страсну п'ятницю заборонено шуміти тільки з 4:00 до 21:00. А ось у південнішій, переважно католицькій Баварії заборона діє цілих 70 годин! А штрафи за порушення тиші та спокою можуть сягати 10 000 євро.

Окрім того, заборонені не лише танці, але й будь-які інші галасливі активності: переїзд, розпродажі, миття автомобілів тощо.

Заборона на фільми у Страсну п'ятницю

У Німеччині на це релігійне свято заборонено показувати близько 700 фільмів – серед них "Мисливці за привидами" та "Життя Браяна".

Втім, німці вимагають свого права танцювати на великодні свята, і тому регулярно протестують проти цієї заборони. А у місті Бохум щороку проводять показ фільму "Життя Браяна" на знак протесту проти заборони.

Заборона збирати гриби вночі, а дикий часник вдень

У Німеччині гриби не можна збирати в лісі вночі – в основному ця заборона покликана захистити нічних диких тварин, пише Goethe Institut. Окрім того, не можна виривати дикий часник з корінням, та тут заборона пов'язана з тим, що росте він у вологих, тінистих лісах та процвітає у заплавах, і його легко сплутати з отруйними рослинами, як-от з конвалією.

Заборонено будувати піщані замки на балтійських пляжах

На багатьох пляжах біля узбережжя Північного та Балтійського морів заборонено будувати замки з піску. Не можна також копати й глибокі ями на пляжі – за це можна поплатитися штрафом у розмірі 1000 євро.

Будівництво замків на багатьох островах, як-от Зільт, заборонено небезпідставно: це може призвести до ерозії всього пляжу.

Заборонено косити газон в неділю

Запуск газонокосарки чи навіть використання електроінструментів у неділю може викликати у сусідів обурення та навіть призвести до виклику поліції.

Досі в Німеччині існує традиція "Ruhezeit", або ж час тиші – протягом тривалого часу вона існувала через релігійні обряди. Та й досі в неділю заборонено користуватися будь-якою моторизованою садовою технікою.

Заборонено ходити за покупками

Точніше, вийти за покупками можна – але закон про закриття магазинів від 1956 року забороняє роздрібним магазинам усіх видів відкривати свої двері в неділю та святкові дні.

