А відтепер, як пише 24 Канал з посиланням на DW, діє стандартна вимога – щонайменше 5 років перебування в країні, знання мови та підтверджена інтеграція. Кого торкнуться зміни і як вплинуть на українців – нижче у матеріалі!

Що відомо про скасування "турбонатуралізації"?

Бундестаг ухвалив законопроєкт, який скасовує можливість отримання громадянства Німеччини за "прискореною процедурою", що раніше дозволяла отримати громадянство після 3 років проживання в країні. Встановлена вимога щодо 5 років проживання для отримання громадянства залишається незмінною, тоді як попередній восьмирічний період очікування не відновлюється.

Крім того, керівна коаліція, що складається з соціал-демократів (СДПН), зелених і лібералів, зберегла можливість подвійного громадянства як частину компромісної угоди.

Експерти зазначають, що заяви, подані до набуття чинності цих поправок, все ще можуть бути розглянуті за попередніми правилами. Однак наразі немає точних прогнозів щодо того, як це буде відбуватися.

Як виникла ідея "турбогромадянства" у Німеччині?

У червні 2024 року в рамках реформ попередньої коаліції "Світлофор" було запроваджено прискорену процедуру отримання громадянства, яка дозволила громадянам отримати німецький паспорт лише після 3 років проживання в країні. Цей шлях залежав від того, чи зможе заявник:

продемонструвати стабільний дохід,

досягти рівня володіння німецькою мовою С1,

відповідати певним критеріям "особливих досягнень в інтеграції".

Однак політичний ландшафт змінився після дострокових виборів до Бундестагу в лютому 2025 року, коли консервативний блок ХДС/ХСС визначив своїм пріоритетом скасування цього прискореного процесу. Консерватори стверджують, що громадянство слід розглядати як кульмінацію інтеграційного шляху, а не як початковий етап.



Німеччина скасувала прискорене громадянство / Фото Unsplash

При цьому, згідно з офіційною статистикою, у 2024 році 292 000 іноземців отримали німецьке громадянство, що є найвищим річним показником за останнє десятиліття. Лише в Берліні за перші вісім місяців 2025 року громадянство отримали приблизно 27 000 осіб, що перевищило загальний показник за весь попередній рік.

Що це означає для українців у Німеччині?

Чиновники роз'яснили, що більшість українців, яким надано тимчасовий захист відповідно до директиви Європейського Союзу, не постраждають від цих змін. Щоб мати право на отримання громадянства, заявники повинні мати інший правовий статус, наприклад, дозвіл на проживання, пов'язаний з працевлаштуванням, або дозвіл на довгострокове проживання.

Але українцям, які мають намір залишитися в Німеччині на тривалий термін або прагнуть змінити свій статус, варто проконсультуватися з юристами, щоб повністю зрозуміти, як нові правила можуть вплинути на процес натуралізації.

Що варто знати біженцям у Німеччині?