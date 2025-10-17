А отныне, как пишет 24 Канал со ссылкой на DW, действует стандартное требование – не менее 5 лет пребывания в стране, знание языка и подтвержденная интеграция. Кого коснутся изменения и как повлияют на украинцев – ниже в материале!

Что известно об отмене "турбонатурализации"?

Бундестаг принял законопроект, который отменяет возможность получения гражданства Германии по "ускоренной процедуре", что ранее позволяла получить гражданство после 3 лет проживания в стране. Установленное требование о 5 годах проживания для получения гражданства остается неизменным, тогда как предыдущий восьмилетний период ожидания не восстанавливается.

Кроме того, правящая коалиция, состоящая из социал-демократов (СДПГ), зеленых и либералов, сохранила возможность двойного гражданства как часть компромиссного соглашения.

Эксперты отмечают, что заявления, поданные до вступления в силу этих поправок, все еще могут быть рассмотрены по предыдущим правилам. Однако пока нет точных прогнозов относительно того, как это будет происходить.

Как возникла идея "турбогражданства" в Германии?

В июне 2024 года в рамках реформ предыдущей коалиции "Светофор" была введена ускоренная процедура получения гражданства, которая позволила гражданам получить немецкий паспорт только после 3 лет проживания в стране. Этот путь зависел от того, сможет ли заявитель:

продемонстрировать стабильный доход,

достичь уровня владения немецким языком С1,

соответствовать определенным критериям "особых достижений в интеграции".

Однако политический ландшафт изменился после досрочных выборов в Бундестаг в феврале 2025 года, когда консервативный блок ХДС/ХСС определил своим приоритетом отмену этого ускоренного процесса. Консерваторы утверждают, что гражданство следует рассматривать как кульминацию интеграционного пути, а не как начальный этап.



При этом, согласно официальной статистике, в 2024 году 292 000 иностранцев получили немецкое гражданство, что является самым высоким годовым показателем за последнее десятилетие. Только в Берлине за первые восемь месяцев 2025 года гражданство получили примерно 27 000 человек, что превысило общий показатель за весь предыдущий год.

Что это означает для украинцев в Германии?

Чиновники разъяснили, что большинство украинцев, которым предоставлена временная защита в соответствии с директивой Европейского Союза, не пострадают от этих изменений. Чтобы иметь право на получение гражданства, заявители должны иметь другой правовой статус, например, вид на жительство, связанный с трудоустройством, или разрешение на долгосрочное проживание.

Но украинцам, которые намерены остаться в Германии на длительный срок или стремятся изменить свой статус, стоит проконсультироваться с юристами, чтобы полностью понять, как новые правила могут повлиять на процесс натурализации.

Что стоит знать беженцам в Германии?