Украинка, живущая в Италии, рассказала неожиданные факты о местной кухне, которые мало кто знает.

Вероятно, не найдется человека, который не слышал об итальянской кухне и не пробовал пиццу или пасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на poliifrom. Впрочем, некоторые факты о ней могут стать для многих людей настоящей неожиданностью.

Какие есть интересные факты об итальянской кухне?

Украинка, поселившаяся в Италии, поделилась несколькими малоизвестными фактами, которые помогут избежать подделок при покупке и улучшить свои итальянские рецепты.

Оливковое масло

Настоящее оливковое масло, оказывается, должно быть острым.

Если после первого глотка вы чувствуете легкое першение – это признак качества,

– поделилась блогерша.

Чеснок

Использование чеснока в итальянской кухне значительно преувеличено стереотипами – и на самом деле это американский миф, который не соответствует действительности. Итальянцы же используют чеснок в своих блюдах очень осторожно.

Капучино

Многие верят, что капучино означает "кофе с молоком". Впрочем, это неправда. Происхождение названия напитка можно проследить до цвета рясы монахов-капуцинов.

Украинка поделилась малоизвестными фактами о кухне Италии: смотрите видео

Тирамису

Еще один распространенный миф касается популярного по всему миру десерта тирамису. Это не древнее итальянское блюдо – рецепт изобрели в 1970 году в регионе Венето, в крошечном ресторане "Le Beccherie", пишет Osteria via stato.

Популярным среди американцев этот десерт стал уже в 1980-х годах – и тогда же достиг мировой славы.

Пицца

Попробовать пиццу в Неаполе – это то, что обязательно нужно сделать во время путешествия в Италию, ведь там это блюдо имеет официальный статус. Кроме того, существует ассоциация, защищающая аутентичный рецепт неаполитанской пиццы.

