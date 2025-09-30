Вероятно, не найдется человека, который не слышал об итальянской кухне и не пробовал пиццу или пасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на poliifrom. Впрочем, некоторые факты о ней могут стать для многих людей настоящей неожиданностью.
Какие есть интересные факты об итальянской кухне?
Украинка, поселившаяся в Италии, поделилась несколькими малоизвестными фактами, которые помогут избежать подделок при покупке и улучшить свои итальянские рецепты.
Оливковое масло
Настоящее оливковое масло, оказывается, должно быть острым.
Если после первого глотка вы чувствуете легкое першение – это признак качества,
– поделилась блогерша.
Чеснок
Использование чеснока в итальянской кухне значительно преувеличено стереотипами – и на самом деле это американский миф, который не соответствует действительности. Итальянцы же используют чеснок в своих блюдах очень осторожно.
Капучино
Многие верят, что капучино означает "кофе с молоком". Впрочем, это неправда. Происхождение названия напитка можно проследить до цвета рясы монахов-капуцинов.
Украинка поделилась малоизвестными фактами о кухне Италии: смотрите видео
Тирамису
Еще один распространенный миф касается популярного по всему миру десерта тирамису. Это не древнее итальянское блюдо – рецепт изобрели в 1970 году в регионе Венето, в крошечном ресторане "Le Beccherie", пишет Osteria via stato.
Популярным среди американцев этот десерт стал уже в 1980-х годах – и тогда же достиг мировой славы.
Пицца
Попробовать пиццу в Неаполе – это то, что обязательно нужно сделать во время путешествия в Италию, ведь там это блюдо имеет официальный статус. Кроме того, существует ассоциация, защищающая аутентичный рецепт неаполитанской пиццы.
Какие еще новости из Италии стоит знать?
- Север Италии, в том числе и несколько туристических районов, накрыли сильные наводнения, повлекшие оползни что вызвали оползни. Эксперты связывают это с климатическим кризисом, вызванным выбросами парниковых газов.
- Тем временем в Венеции туристам приходится платить налог за однодневное путешествие – один билет стоит 5 евро. Таким образом власти города пытаются сократить чрезмерный туризм, хотя пока данные свидетельствуют о том, что путешественников уменьшилось незначительно.