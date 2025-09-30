Певно, не знайдеться людини, яка не чула про італійську кухню та не куштувала піцу чи пасту, повідомляє 24 Канал з посиланням на poliifrom. Втім, деякі факти про неї можуть стати для багатьох людей справжньою несподіванкою.

Які є цікаві факти про італійську кухню?

Українка, що поселилася в Італії, поділилася кількома маловідомими фактами, які допоможуть уникнути підробок під час покупки та покращити свої італійські рецепти.

Оливкова олія

Справжня оливкова олія, виявляється, має бути гострою.

Якщо після першого ковтка ви відчуваєте легке першіння – це ознака якості,

– поділилася блогерка.

Часник

Використання часнику в італійській кухні значно перебільшене стереотипами – і насправді це американський міф, який не відповідає дійсності. Італійці ж використовують часник у своїх стравах дуже обережно.

Капучино

Чимало людей вірять, що капучино означає "кава з молоком". Втім, це неправда. Походження назви напою можна простежити до кольору ряси монахів-капуцинів.

Українка поділилася маловідомими фактами про кухню Італії: дивіться відео

Тирамісу

Ще один поширений міф стосується популярного по всьому світу десерту тирамісу. Це не давня італійська страва – рецепт винайшли 1970 року у регіоні Венето, у крихітному ресторані "Le Beccherie", пише Osteria via stato.

Популярним серед американців цей десерт став вже у 1980-х роках – і тоді ж досягнув світової слави.

Піца

Спробувати піцу у Неаполі – це те, що обов'язково потрібно зробити під час подорожі до Італії, адже там ця страва має офіційний статус. Окрім того, існує асоціація, що захищає автентичний рецепт неаполітанської піци.

