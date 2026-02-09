"Мне нравится это в Италии, но": украинка раскрыла неприятные нюансы страны

Италию многие украинцы представляют как солнечную, очень красивую и волшебную страну. Впрочем, после переезда для многих людей открывается новая, совсем другая Италия.

Украинка, что уже на протяжении длительного времени живет в Италии, рассказала, к чему в стране она до сих пор не может привыкнуть. Некоторые аспекты ей нравятся, а вот другие – вызывают непонимание, сообщает vale.rusova.

Что нужно знать о жизни в Италии?

Вакансии

Украинцам очень нравится, что на сайтах по поиску работы в Италии хватает вакансий – а значит, есть возможность выбирать. Впрочем, есть нюанс – большинство из этих вакансий предлагают очень низкую зарплату, а также огромный список обязанностей и требований по образованию.

Интересно! Италия – это одна из 6 стран ЕС, где нет установленной минимальной заработной платы. Несмотря на то, что Конституция страны предусматривает право работников на достойную оплату, ее размеры никогда не были закреплены в законодательстве, пишет Expatica.

Зато в Италии распространены коллективные соглашения, защищающие около 95% работников в стране. Впрочем, они охватывают не все секторы, и Италия имеет одну из самых высоких долей "работающих бедных" в Европейском Союзе.

Быстрые поезда

Поезда в Италии достаточно быстрые – в столицу даже из отдаленных городов можно добраться всего за какие-то несколько часов.

Но если мне нужно в ту же Казерту, например, то мне надо сделать 10 000 пересадок, и они, скорее всего, будут еще и с опозданием,

– поделилась украинка.

SMM в Италии

Украинка работает в сфере SMM, и ей комфортно, что тренды в этой стране на несколько лет отстают от украинских. В то же время это означает, что она не может экспериментировать и пробовать что-то новое, ведь итальянцам это не очень нравится.

Украинка рассказала о нюансах жизни в Италии: смотрите видео

Обеды и ужины в одно время

В Италии ко времени обедов и ужинов относятся серьезно – но это порой оборачивается в большой минус. Украинка поделилась, что вне временного промежутка, когда итальянцы едят, найти хорошую еду в заведениях сложно.

Если я вдруг пропустила час обеда, то, скорее всего, я в четыре буду обедать панино, потому что ничего другого просто не найду,

– рассказала украинка.

