Українка, що вже протягом тривалого часу живе в Італії, розповіла, до чого в країні вона досі не може звикнути. Деякі аспекти їй подобаються, а ось інші – викликають нерозуміння, повідомляє vale.rusova.

Що потрібно знати про життя в Італії?

Вакансії

Українці дуже подобається, що на сайтах з пошуку роботи в Італії вистачає вакансій – а значить, є можливість обирати. Втім, є нюанс – більшість з цих вакансій пропонують дуже низьку зарплату, а також величезний список обов'язків та вимог щодо освіти.

Цікаво! Італія – це одна з 6 країн ЄС, де немає встановленої мінімальної заробітної плати. Попри те, що Конституція країни передбачає право працівників на гідну оплату, її розміри ніколи не були закріплені у законодавстві, пише Expatica.

Натомість в Італії поширені колективні угоди, що захищають близько 95% працівників у країні. Втім, вони охоплюють не всі сектори, і Італія має одну з найвищих часток "працюючих бідних" у Європейському Союзі.

Швидкі потяги

Потяги в Італії досить швидкі – до столиці навіть з віддалених міст можна дістатися всього за якісь кілька годин.

Але якщо мені потрібно в ту саму Казерту, наприклад, то мені треба зробити 10 000 пересадок, і вони, скоріш за все, будуть ще й з запізненням,

– поділилася українка.

SMM в Італії

Українка працює у сфері SMM, і їй комфортно, що тренди в цій країні на кілька років відстають від українських. Водночас це означає, що вона не може експериментувати та пробувати щось нове, адже італійцям це не дуже подобається.

Обіди та вечері в один час

В Італії до часу обідів та вечері ставляться серйозно – але це часом обертається у великий мінус. Українка поділилася, що поза часовим проміжком, коли італійці їдять, знайти хорошу їжу у закладах складно.

Якщо я раптом пропустила годину обіду, то, скоріше за все, я о четвертій буду обідати паніно, бо нічого іншого просто не знайду,

– розповіла українка.

