Сколько часов работают люди в Европе: сравнение с Украиной
- Жители Нидерландов работают меньше всего часов, тогда как в Восточной Европе наибольшее количество рабочих часов.
- В Украине и многих других европейских странах установлена норма до 40 рабочих часов в неделю, тогда как в Нидерландах, Дании и Франции эта норма меньше.
- Некоторые страны экспериментируют с сокращением рабочей недели, что положительно влияет на работников.
Каждая страна имеет собственные законодательные нормы по количеству рабочих часов. Меньше всего работают жители Нидерландов, тогда как жители Восточной Европы имеют наибольшее количество рабочих часов.
В некоторых странах сейчас экспериментируют и пытаются сократить рабочую неделю. Потому что исследования показали, что это положительно влияет на работников. Об этом пишет 24 Канал.
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Сколько часов работают люди в Европе
Например, в Встране установлена норма рабочих часов – до 40 часов в неделю. То есть это по 8 часов в день, если у работника стандартный график 5 через 2.
Это означает, что работодатель не может заставлять работника работать больше.
Однако в период военного положения для объектов критической инфраструктуры норму увеличили до 60 часов в неделю, но это не обязательно – решение остается за работодателем.
40 рабочих часов – стандартная норма, которую не стоит превышать / Pexels
Норма в о 40 рабочих часов также действует в Чехии, Греции, Болгарии, Венгрии, Румынии, Германии и еще во многих странах Европы, в частности в Польше. Хотя с 30 июня Польша внедрит пилотную программу сокращения рабочей недели для некоторых компаний.
Также есть страны с меньшей нормой, при этом компании часто еще больше сокращают рабочие часы для работников.
Например, в Нидерландах стандартная рабочая неделя составляет 38 часов, но по факту люди работают значительно меньше. По данным исследований, люди уделяют время работе в среднем 29,8 часов в неделю – это меньше всего в мире.
Между тем в Дании стандартная продолжительность рабочей недели составляет 37 часов, во Франции – 35 часов.