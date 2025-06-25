Сколько часов работают люди в Европе: сравнение с Украиной

Каждая страна имеет собственные законодательные нормы по количеству рабочих часов. Меньше всего работают жители Нидерландов, тогда как жители Восточной Европы имеют наибольшее количество рабочих часов.

В некоторых странах сейчас экспериментируют и пытаются сократить рабочую неделю. Потому что исследования показали, что это положительно влияет на работников. Об этом пишет 24 Канал.

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Сколько часов работают люди в Европе

Например, в Встране установлена норма рабочих часов – до 40 часов в неделю. То есть это по 8 часов в день, если у работника стандартный график 5 через 2.

Это означает, что работодатель не может заставлять работника работать больше.

Однако в период военного положения для объектов критической инфраструктуры норму увеличили до 60 часов в неделю, но это не обязательно – решение остается за работодателем.



40 рабочих часов – стандартная норма, которую не стоит превышать / Pexels

Норма в о 40 рабочих часов также действует в Чехии, Греции, Болгарии, Венгрии, Румынии, Германии и еще во многих странах Европы, в частности в Польше. Хотя с 30 июня Польша внедрит пилотную программу сокращения рабочей недели для некоторых компаний.

Также есть страны с меньшей нормой, при этом компании часто еще больше сокращают рабочие часы для работников.

Например, в Нидерландах стандартная рабочая неделя составляет 38 часов, но по факту люди работают значительно меньше. По данным исследований, люди уделяют время работе в среднем 29,8 часов в неделю – это меньше всего в мире.

Между тем в Дании стандартная продолжительность рабочей недели составляет 37 часов, во Франции – 35 часов.