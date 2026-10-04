Популярная зимняя страна для отдыха вводит новую плату для туристов уже с октября

Уже с этого момента все туристы, мечтающие позагорать зимой в Танзании или на Занзибаре, будут вынуждены в первую очередь оплатить обязательную туристическую страховку. В противном случае их просто не впустят в страну.

Уже с 1 октября в Танзании и на Занзибаре ввели обязательный страховой полис стоимостью 44 доллара США, или почти 2 тысячи гривен. Его должны приобрести все туристы старше 18 лет, пишет The Independent.

Зачем нужен страховой полис?

Купить страховку для въезда в Танзанию можно онлайн или непосредственно в пункте въезда по прибытии в страну. Туристы, прибывающие на материковую часть, должны обязательно оформить страховку в компании National Insurance Corporation на весь срок пребывания. Другие страховые полисы не принимаются.

Аналогичные правила действуют и для людей, прибывающих на популярный танзанийский остров Занзибар: там страховку можно приобрести в компании Zanzibar Insurance Corporation.

Еще в 2022 году Танзания приняла 2,29 миллиона иностранных туристов. И в NIC уже подтвердили, что туристам, желающим побывать как на материковой части страны, так и на Занзибаре, не нужно приобретать две отдельные страховки. Важно, что введение обязательного страхового полиса связано с новыми правилами, утвержденными Министерством финансов Танзании 4 сентября.

Для людей, путешествующих семьями или в туристических группах, предусмотрены льготы: стоимость страховки для детей от 3 до 17 лет составляет 22 доллара США, а вот для больших групп предусмотрены скидки в размере 10%.

Всем, кто готовится открыть для себя Танзанию, мы хотим сказать: приезжайте за приключениями. Приезжайте по делам. Приезжайте ради наших людей, культуры, дикой природы и незабываемых впечатлений,

– поделились в компании NIC.

Там также отметили, что хорошая страховка – это не только наличие полиса, но и уверенность в том, что в случае непредвиденной ситуации путешественникам обязательно помогут.