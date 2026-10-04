Вже з 1 жовтня у Танзанії та Занзібарі запровадили обов'язковий страховий поліс вартістю 44 долари США, або ж майже 2 тисячі гривень. Потрібно придбати його усім туристам від 18 років, пише The Independent.

Навіщо потрібний страховий поліс?

Купити страховку для в'їзду у Танзанію можна онлайн, або ж безпосередньо у пункті в'їзду після прибуття до країни. Ті туристи, що приїздять на материкову частину, мають обов'язково оформити страховку в компанії National Insurance Corporation на весь термін перебування. Інші страхові поліси не приймаються.

Аналогічні правила діють і для людей, що прибувають на популярний танзанійський острів Занзібар: там страховку можна придбати в компанії Zanzibar Insurance Corporation.

Ще 2025 року Танзанія прийняла 2,29 мільйона іноземних туристів. І в NIC вже підтвердили, що туристам, які хочуть побувати й на материковій частині країни, і в Занзібарі, не потрібно купувати дві окремі страховки. Важливо, що запровадження обов'язкового страхового поліса пов'язане з новими правилами, затвердженими Міністерством фінансів Танзанії 4 вересня.

Для людей, що подорожують сім'ями, чи у туристичних групах, передбачені пільги: вартість страховки для дітей від 3 до 17 років коштує 22 долари США, а ось для великих груп є знижки на 10%.

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Кожному, хто готується відкрити для себе Танзанію, ми хочемо сказати: приїжджайте за пригодами. Приїжджайте у справах. Приїжджайте заради наших людей, культури, дикої природи та незабутніх вражень,

– поділилися у компанії NIC.

Там також зауважили, що хороша страховка – це не лише про наявність поліса, а про певність, що у випадку непередбачуваної ситуації мандрівникам обов'язково допоможуть.