В Италии туристов не будут пускать в одно место, потому что оно слишком популярно в соцсетях

Туристы в одной очень популярной туристической точке уже довели местных "до предела" – они занимают все парковочные места, нарушают частную собственность и создают пробки на дорогах.

Валь-ди-Фунес, расположенный в северной итальянской провинции Южный Тироль, известен своей идиллической красотой. А зелёная долина с альпийскими домиками под острыми вершинами Одле притягивает тысячи туристов каждый год, пишет Euronews.

Впрочем, местные жители уже не слишком рады гостям – те затрудняют движение по городу и часто не уважают частную собственность.

Почему туристам ограничат доступ к достопримечательности в Италии?

Эстетическая привлекательность городка не осталась незамеченной туристами – и особенно часто их привлекают две живописные церкви – Санта-Маддалена и Сан-Джованни-ди-Рануи.

Еще в 2022 году владелец луга установил возле последней церкви турникет с платным входным билетом, чтобы контролировать количество туристов, пересекающих его землю, пишет Independent.

Нам надоело, что туристические группы из Китая и Японии спускаются в долину, паркуются без разбора и остаются только на то, чтобы сделать несколько фотографий. Они ничего не приносят, кроме мусора, который оставляют после себя,

– пожаловался мэр города Петер Пернталер.

Поэтому местный совет объявил, что доступ к церкви Санта-Маддалена, расположенной на достаточно узкой дороге, будет ограничен с мая по ноябрь. Уже в этом году шлагбаум будет ограничивать доступ к дороге, ведущей к церкви и нескольким домам. Проехать по ней смогут только местные жители и гости отеля.

Зато туристы будут вынуждены парковаться в специально отведенном месте, а когда все места там будет заполнено, их будут перенаправлять на парковочные места дальше в долине. Сейчас плата за парковку на целый день составляет 4 евро, но ожидается, что совсем скоро она возрастет.

Впрочем, мэр города убеждает, что ограничение входа в церковь – это не шаг против туризма. Зато местные жители лишь желают, чтобы путешественники приходили к памятнику пешком, а не приезжали на машинах.

Что еще следует знать туристам?