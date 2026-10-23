В одной из стран ЕС изменили правила проживания для украинцев: что нужно знать

Для украинцев, нашедших убежище в Европе из-за войны, появились новые возможности остаться за границей на длительный срок. Одна из стран ЕС изменила правила оформления видов на жительство, позволив переходить с временной защиты на другие виды документов.

Нововведения касаются не только трудоустройства, но и процедуры подачи заявлений, а также зачета лет проживания в стране. Как сообщает парламент Австрии, передает 24 Канал, изменения вступили в силу 16 октября 2026 года.

Как изменились правила проживания украинцев в Австрии

В Австрии упростили переход от временной защиты к обычным видам на жительство. Ранее для украинских переселенцев действовал специальный механизм получения Rot-Weiß-Rot – Karte plus, который предусматривал, в частности, не менее 12 месяцев официальной работы с соответствующим социальным страхованием.

Теперь украинцы, имеющие временную защиту, могут подавать заявления на различные виды на жительство в соответствии с австрийским законом о проживании и поселении (NAG). Конкретный документ зависит от цели пребывания, работы, квалификации и других обстоятельств.

Среди доступных вариантов:

Rot-Weiß-Rot – Karte – разрешение для квалифицированных работников, отвечающих установленным требованиям;

– разрешение для квалифицированных работников, отвечающих установленным требованиям; Rot-Weiß-Rot – Karte plus – документ, который предоставляет свободный доступ к австрийскому рынку труда;

– документ, который предоставляет свободный доступ к австрийскому рынку труда; Blaue Karte EU – "Голубая карта ЕС" для высококвалифицированных специалистов;

– "Голубая карта ЕС" для высококвалифицированных специалистов; Разрешения на основании воссоединения семьи и другие виды на жительство, предусмотренные законодательством.

Важным изменением стала возможность подавать первое заявление непосредственно в Австрии. Ранее общие правила оформления отдельных разрешений предусматривали обращение из-за рубежа, а теперь украинцы с временной защитой могут проходить процедуру, не покидая страну.

Однако новые правила не означают автоматического получения вида на жительство. Для каждого вида документа остаются свои требования, которым заявитель должен соответствовать.

Будут ли зачтены годы временной защиты для получения постоянного вида на жительство

Одно из важнейших изменений касается украинцев, которые уже несколько лет живут в Австрии. Время законного пребывания под временной защитой непосредственно перед получением нового вида на жительство при определенных условиях будет засчитываться как период проживания для дальнейшего получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

Обычно для этого требуется не менее пяти лет соответствующего законного проживания. В то же время в новой норме предусмотрено исключение: предыдущий период временной защиты не засчитывается по этому правилу, если человек получил вид на жительство категории Aufenthaltsbewilligung.

Кроме того, украинцам больше не нужно заранее терять временную защиту, чтобы перейти на другой статус. Письменный отказ от нее вступает в силу только после выдачи нового вида на жительство.

Если человек подал заявление до истечения срока действия временной защиты, но решение еще не принято, он может законно оставаться в Австрии до окончательного завершения рассмотрения при условии отсутствия предусмотренных законом оснований для отказа.

Какие документы и доходы необходимы для проживания в Австрии

Для получения большинства видов на жительство украинцам необходимо подтвердить финансовую состоятельность, наличие медицинской страховки и право на проживание в жилом помещении. В зависимости от выбранного статуса также может потребоваться подтверждение образования, профессиональной квалификации или знания немецкого языка.

По данным официального государственного портала Австрии, в 2026 году общие минимальные ориентиры ежемесячного дохода составляют:

1 308,39 евро – для одного человека;

– для одного человека; 2 064,12 евро – для супругов;

– для супругов; 201,88 евро дополнительно – на каждого ребенка.

Эти суммы относятся к чистому доходу, а при его оценке учитываются регулярные расходы, в частности на аренду жилья и погашение кредитов. Для отдельных категорий, в том числе Rot-Weiß-Rot-Karte и Blaue Karte EU, подтверждать доход именно по этим нормативам не требуется.

Перечень необходимых документов также зависит от типа вида на жительство. Обычно заявителям требуются действующий паспорт, фотография, подтверждение доходов, страховки и жилья, если соответствующая категория предусматривает такие требования.

Подробные условия оформления можно проверить на официальном государственном портале Австрии. Сами изменения изложены в обновленном постановлении правительства.

При этом временная защита для украинцев в Австрии продлена до 4 марта 2028 года. Поэтому оформление обычного вида на жительство является дополнительной возможностью для тех, кто соответствует его условиям, а не обязательной процедурой для всех украинцев.