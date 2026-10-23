В одній із країн ЄС змінили правила проживання для українців: що потрібно знати

Нововведення стосуються не лише працевлаштування, а й процедури подання заяв та зарахування років проживання в країні. Як повідомляє парламент Австрії, передає 24 Канал, зміни набули чинності 16 жовтня 2026 року.

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Як змінилися правила проживання українців в Австрії

В Австрії спростили перехід із тимчасового захисту на звичайні посвідки на проживання. Раніше для українських переселенців діяв спеціальний механізм отримання Rot-Weiß-Rot – Karte plus, який передбачав, зокрема, щонайменше 12 місяців офіційної роботи з відповідним соціальним страхуванням.

Тепер українці, які мають тимчасовий захист, можуть подавати заяви на різні види посвідок відповідно до австрійського закону про проживання та поселення (NAG). Конкретний документ залежить від мети перебування, роботи, кваліфікації та інших обставин.

Серед доступних варіантів:

Rot-Weiß-Rot – Karte – посвідка для кваліфікованих працівників, які відповідають установленим вимогам;

– посвідка для кваліфікованих працівників, які відповідають установленим вимогам; Rot-Weiß-Rot – Karte plus – документ, що надає вільний доступ до австрійського ринку праці;

– документ, що надає вільний доступ до австрійського ринку праці; Blaue Karte EU – Блакитна карта ЄС для висококваліфікованих фахівців;

– Блакитна карта ЄС для висококваліфікованих фахівців; Посвідки на підставі возз'єднання сім'ї та інші дозволи на проживання, передбачені законодавством.

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Важливою зміною стала можливість подавати першу заяву безпосередньо в Австрії. Раніше загальні правила оформлення окремих посвідок передбачали звернення з-за кордону, а тепер українці з тимчасовим захистом можуть проходити процедуру, не залишаючи країну.

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Однак нові правила не означають автоматичного отримання посвідки. Для кожного виду документа залишаються власні вимоги, яким заявник повинен відповідати.

Чи зарахують роки тимчасового захисту до постійного проживання

Одна з найважливіших змін стосується українців, які вже кілька років живуть в Австрії. Час законного перебування під тимчасовим захистом безпосередньо перед отриманням нової посвідки за визначених умов зараховуватимуть як період проживання для подальшого отримання статусу довгострокового резидента ЄС.

Зазвичай для цього необхідно щонайменше п'ять років відповідного законного проживання. Водночас нова норма має виняток: попередній період тимчасового захисту не зараховують за цим правилом, якщо людина отримала посвідку категорії Aufenthaltsbewilligung.

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Також українцям більше не потрібно заздалегідь втрачати тимчасовий захист, щоб перейти на інший статус. Письмова відмова від нього набуває чинності лише після надання нової посвідки на проживання.

Якщо людина подала заяву до завершення тимчасового захисту, але рішення ще не ухвалили, вона може законно залишатися в Австрії до остаточного завершення розгляду за умови відсутності передбачених законом підстав для відмови.

Які документи та доходи потрібні для проживання в Австрії

Для отримання більшості видів посвідок українцям потрібно підтвердити фінансову спроможність, медичне страхування та право на проживання в житлі. Залежно від обраного статусу також можуть вимагати підтвердження освіти, професійної кваліфікації або знання німецької мови.

За даними офіційного державного порталу Австрії, у 2026 році загальні мінімальні орієнтири щомісячного доходу становлять:

1 308,39 євро – для однієї людини;

– для однієї людини; 2 064,12 євро – для подружжя;

– для подружжя; 201,88 євро додатково – на кожну дитину.

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Ці суми стосуються чистого доходу, а під час його оцінювання враховують регулярні витрати, зокрема на оренду житла та погашення кредитів. Для окремих категорій, серед яких Rot-Weiß-Rot – Karte та Blaue Karte EU, підтверджувати дохід саме за цими нормативами не потрібно.

Перелік необхідних документів також залежить від типу посвідки. Зазвичай заявникам потрібні чинний паспорт, фотографія, підтвердження доходів, страхування та житла, якщо відповідна категорія передбачає такі вимоги.

Детальні умови оформлення можна перевірити на офіційному державному порталі Австрії. Самі зміни викладені в оновленій постанові уряду.

При цьому тимчасовий захист для українців в Австрії продовжено до 4 березня 2028 року. Тому оформлення звичайної посвідки є додатковою можливістю для тих, хто відповідає її умовам, а не обов'язковою процедурою для всіх українців.