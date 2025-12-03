На Санторини начинают борьбу с туристами: вводят новые жесткие правила

Греция –это страна, которая в последние годы завоевывает титул одной из самых популярных для отдыха. Впрочем, местные не слишком довольны засильем путешественников, и поэтому на известном курорте вводят новые правила.

Греческий остров, который обожает немало путешественников, хочет немного сдержать неконтролируемый туризм, что десятилетиями развивался на курорте. В частности, начинают эту борьбу строгими правилами по застройке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие новые правила вводят на Санторини?

Местное правительство Санторини планирует ввести значительные изменения в городское планирование, чтобы сделать строительные нормы более жесткими. Если удастся ввести эти новые нормы, тогда охранные земли острова будут составлять не 21,8%, а уже 67,6 – а это означает, что более двух третей Санторини будут запрещены для застройки.

Кроме того, планируют резко сократить также и зоны развития туризма – сейчас они составляют практически 60% острова, но после введения новых правил этот процент упадет лишь до 6,8. Любые масштабные туристические проекты в дальнейшем будут сталкиваться с более жесткими ограничениями.

Местное правительство планирует также увеличить минимальный размер участка, что нужен для туристических объектов, например курорты и гостиницы. Сейчас он составляет всего 0,8 – 1,5 гектара, и скоро возрастет до четырех. А вот для построения жилых зданий за пределами города минимальный размер удвоится.



На Санторини могут появиться новые правила застройки / Фото Pexels

Сторонники этого плана убеждены, что изменения нужны для остановки бесконтрольной застройки и предотвращению развития чрезмерного туризма. Кроме того, жесткие правила для застройщиков помогут защитить природный ландшафт острова, который так любят туристы, и уменьшит нагрузку на местную инфраструктуру, пишет GTP Headlines.

Впрочем, некоторые предприниматели убеждены, что такие ограничения приведут к препятствованию новым инвестициям, и особенно в гостиничном и туристическом секторах, а также ограничат возможности для развития за пределами крупных основных городов. Кроме того, новые правила могут привести к тому, что пострадают маленькие отели и семейные бизнесы, зато большие отели не пострадают.

Ежегодно только этот греческий остров принимает 3,4 миллиона туристов авиарейсами, паромами и круизными лайнерами. Поэтому Санторини сейчас пытается перейти к более устойчивому и регулируемому туризму, чтобы сохранить свое очарование и приятный ландшафт с белыми скалами.

Кроме того, частью новой инициативы является также внедрение ежедневного лимита посетителей круизными лайнерами, что составит 8 000 человек.

