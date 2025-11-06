Россиян в Европе станет меньше: ЕС готовит новые визовые правила

В Европейском Союзе планирую еще больше ужесточить визовые правила для россиян – им практически прекратят выдавать многократные шенгенские визы в большинстве случаев.

В Брюсселе готовятся усложнить получение виз россиянами – они смогут получать только одноразовые визы, кроме некоторых исключений – например гуманитарные причины или наличие у лица также гражданства ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что известно о выдаче виз россиянам?

Ранее ЕС уже усложнил получение виз для россиян и сделал эти визы дороже, когда приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией в конце 2022 года. А некоторые государства-члены Евросоюза, например страны Балтии, пошли на дополнительный шаг и полностью запретили, или строго ограничили въезд россиян на свою территорию, пишет Bultic News Network.

Впрочем, выдача виз все еще остается компетенцией отдельных стран – а это значит, что несмотря на то, что Европейская Комиссия может усложнить процесс получения виз, она не может полностью запретить въезд для россиян.

Только в 2024 году более полумиллиона россиян получили шенгенские визы – а это гораздо больше по сравнению с 2023 годом. Наиболее щедро выдают шенгенские визы россиянам такие страны, как Венгрия, Франция, Испания и Италия.

А вот новые, более строгие правила, должны уменьшить количество россиян, въезжающих в блок – и ожидается, что введут их уже на этой неделе.

Отдельно в рамках 19-го пакета санкций ЕС планирует ограничить и передвижения российских дипломатов: они будут обязаны заранее информировать государства о поездках через Шенгенскую зону. Это должно противодействовать разведывательной деятельности России.

