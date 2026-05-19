Впервые только для женщин: в Дубае открыли уникальный пляж

В Дубае недавно начал работать первый в мире частный пляж для женщин. Персонал там также полностью состоит из женщин, а также доступна специальная опция ночного плавания, пишет Independent.

Как работает первый женский пляж в Дубае?

Пляж Аль-Мамзар, расположенный на северо-восточном углу эмирата, открылся еще в начале месяца для местных жителей и туристов. И правила, действующие на нем, действительно строгие: на крытый пляж могут зайти только женщины, а также мальчики в возрасте до 6 лет в сопровождении матерей.

Весь пляж оборудован ограждением для защиты конфиденциальности, а также "интеллектуальными системами мониторинга безопасности". Кроме того, на нем запрещено фотографировать. Весь персонал – это женщины: от охранниц до спасательниц. А качественное освещение должно поощрить женщин плавать не только днем, а в любое время суток.

Пляж – это лишь часть более широкого проекта по реконструкции Аль-Мамзар, чтобы увеличить количество отдыха и инфраструктуры Дубая. Муниципалитет города рассчитывает, что после завершения строительства количество туристов там может достичь аж 7 миллионов.

Что нужно знать туристам перед поездкой в ОАЭ?

Кроме невероятно технологичных пляжей, Дубай также известен и строгими правилами для туристов, которые лучше не нарушать, пишет Culture Trip.

Фотографирование людей. В ОАЭ фотографирование без согласия человека является преступлением, и за нарушение этого правила можно получить штраф в размере 500 000 дирхамов, а также 6 месяцев заключения.

Ругаться на улице. Ругательные слова на публике в ОАЭ запрещены, поэтому лучше от них воздержаться полностью.

Ругательные слова на публике в ОАЭ запрещены, поэтому лучше от них воздержаться полностью. Ношение "непочтительной одежды". В ОАЭ к одежде относятся гораздо снисходительнее, чем кажется многим туристам, и правила все еще существуют. Бикини и шорты разрешены на пляже, а иногда и в общественных местах – а вот в мечеть заходить в них уж точно не стоит. Также советуют одеваться скромнее во время посещения торговых центров.

Что еще стоит знать об отдыхе в Дубае?

Война на Ближнем Востоке сильно повлияла на то, как выглядит элитный отдых в Дубае – и прежде всего это видно в ресторанах. Доступ к роскошным ингредиентам усложнился, и это заставляет многих местных шефов радикально менять меню.

Власти уже вводят экономические меры, чтобы привлечь все больше клиентов, а поварам приходится переходить на местные продукты.