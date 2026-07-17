На границе с Румынией откроют новый пункт пропуска: где именно он будет

В Закарпатье уже идет подготовка к открытию нового международного пункта пропуска на границе с Румынией. Он будет называться "Белая Церковь – Сигету – Мармация".

В настоящее время на будущем пункте пропуска проверяется готовность инфраструктуры, а запустить его планируют уже в этом году, сообщает Закарпатская таможня.

Что известно о новом пункте пропуска?

По данным таможни, правительственная комиссия уже приступила к проверке нового пункта пропуска. Ее основная задача – оценить, готова ли первая очередь строительства к открытию движения легковых автомобилей.

Практически уже идет речь о заключительном этапе подготовки перед запуском нового пункта пропуска. "Белая Церковь – Сигету – Мармацией" станет еще одним автомобильным переходом между Украиной и Румынией.

Открытие нового пункта должно разгрузить другие участки на границе и улучшит логистику в регионе. Кроме того, это существенно упростит поездки для местных жителей.

Основная инфраструктура на объекте уже обустроена, в частности:

построена подъездная дорога;

укрепили береговую линию;

обустроили зоны движения;

установили освещение;

оборудовали зоны досмотра и рабочие места.

Параллельно Государственная пограничная служба и Закарпатская таможня уже отрабатывают процедуры оформления транспорта, чтобы границу можно было пересечь максимально быстро.

Ожидается, что пункт пропуска будет работать круглосуточно. На нем обустроят 6 полос для легковых автомобилей, 2 – для автобусов и еще 6 для грузового транспорта. Ежесуточно пункт пропуска смогут пересекать до 700 автомобилей, 60 автобусов и 400 грузовиков.