Наразі на майбутньому пункті пропуску перевіряють готовність інфраструктури, а запустити його планують вже цьогоріч, пише Закарпатська митниця.

Що відомо про новий пункт пропуску?

За даними митниця, урядова комісія вже почала перевірку нового пункту пропуску. Основне її завдання – це оцінити, чи готова перша черга будівництва до відкриття руху легкових машин.

Практично вже мовиться про фінальний етап підготовки перед запуском нового пункту пропуску. "Біла Церква – Сігету – Мармацієй" буде ще одним автомобільним переходом між Україною та Румунією.

Відкриття нового пункту має розвантажити інші місця на кордоні та покращить логістику в регіоні. Окрім того, це суттєво спростить поїздки для місцевих мешканців.

Основну інфраструктуру на об'єкті вже облаштували, зокрема:

побудували під'їзду дорогу;

укріпили берегову лінію;

облаштували зони руху;

встановили освітлення;

облаштували зони огляду та робочі місця.

Паралельно Державна прикордонна служба та Закарпатська митниця вже відпрацьовують процедури оформлення транспорту, щоб кордон можна було перетнути максимально швидко.

Очікується, що пункт пропуску працюватиме цілодобово. На ньому облаштують 6 смуг для легкових автомобілів, 2 – для автобусів та ще 6 для вантажного транспорту. Щодоби пункт пропуску зможуть перетинати до 700 автівок, 60 автобусів та 400 вантажівок.