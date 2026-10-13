В Польше домой могут прийти инспекторы с платной проверкой: не пускать их запрещено

В Польше совсем скоро к домам начнут приходить с проверками, за которые будут взимать по несколько сотен злотых. В то же время отказаться от них также нельзя – ведь за игнорирование инспекторов предусмотрен немалый штраф.

В Польше предусмотрена обязательная проверка дымоходов в частных домах – и ответственность за это несут владельцы и управляющие зданиями. Согласно статье 62 Закона о строительстве, проверку дымоходов и вентиляционных каналов необходимо проводить не реже одного раза в год, пишет InPoland.

Какие обязательные проверки будут проводиться в Польше?

Проверка дымоходов не реже одного раза в год является обязательной, а проводить ее должен квалифицированный специалист. И только после проверки можно составить отчет о ее успешном прохождении – а впоследствии эту документацию могут потребовать представить как для проверки обязательств собственника, так и в случае каких-либо повреждений, связанных с дымоходной системой.

В 2026 году проверка дымохода с электронным протоколом обойдется владельцам дома от 150 до 450 злотых – стоимость может варьироваться в зависимости от количества дымоходов и населенного пункта.

Очищать воздуховоды в Польше нужно обязательно – а вот частота этого процесса может зависеть от типа топлива. Домохозяйства, использующие дрова, пеллеты или уголь, должны проводить очистку не реже одного раза в три месяца. А вот для жидкого и газообразного топлива очистка требуется раз в шесть месяцев.

Вентиляционные воздуховоды необходимо очищать как минимум раз в год – а иногда даже чаще, если этого требуют условия эксплуатации. Поэтому только ежегодная проверка не может заменить регулярную очистку.

А вот для домов, площадь которых превышает 2000 квадратных метров, проверки нужно проводить даже чаще – как минимум два раза в год. Важно понимать, что не пустить инспекторов нельзя – ведь пропуск обязательной проверки наказывается штрафом, значительно превышающим стоимость проверки – 500 злотых.

А вот отсутствие подтверждения проверки впоследствии может затруднить получение компенсации после пожара, если он связан с неисправным дымоходом.