У Польщі обов'язковою є перевірка димоходів у приватних будинках – і за це відповідають власники та керівники будівель. І згідно зі статтею 62 Закону про будівництво, перевірку димоходів та вентиляційних каналів потрібно проводити принаймні раз на рік, пише InPoland.

Які обов'язкові перевірки проводитимуться у Польщі?

Перевірка димоходів принаймні раз на рік обов'язкова, а проводити її зобов'язаний кваліфікований спеціаліст. І лише після перевірки можна скласти звіт про її успішне проходження – а згодом цю документацію можуть вимагати подати і для перевірки зобов'язань власника, і у разі будь-яких пошкоджень, пов'язаних з димохідною системою.

2026 року перевірка димоходу з електронним протоколом обійдеться власникам будинку від 150 до 450 злотих – вартість може коливатися залежно від кількості димових шляхів та населеного пункту.

Очищати повітропроводи у Польщі потрібно обов'язково – а ось частота цього процесу може залежати від типу палива. І домогосподарства, що використовують дрова, пелети чи вугілля, мають проводити очищення принаймні раз на три місяці. А ось для рідкого та газоподібного палива очищення потрібне раз на шість місяців.

Вентиляційні повітропроводи необхідно очищувати принаймні раз на рік – а іноді навіть частіше, якщо цього вимагають умови експлуатації. Тож тільки щорічна перевірка не може замінити регулярне очищення.

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А ось для будинків, площа яких перевищує 2000 квадратних метрів, перевірки потрібно проводити навіть частіше – принаймні двічі на рік. Важливо розуміти, що не впустити інспекторів не можна – адже пропуск обов'язкової перевірки карається штрафом, значно вищим за вартість перевірки – 500 злотих.

А ось відсутність підтвердження перевірки згодом може ускладнити отримання компенсації після пожежі, якщо вона пов'язана з несправним димоходом.