30 000 гривен за общежитие: как выглядит жилье для украинцев в Дании

Украинка Зоряна, переехавшая в Данию, проживает в специальном общежитии, куда селят украинцев. В стране нет бесплатного жилья для беженцев, поэтому за аренду приходится немало платить.

В Дании бесплатного жилья нет, а аренда квартир для беженцев часто оказывается слишком дорогой и проблематичной, поэтому единственным выходом становится жизнь в общежитиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на zoriana_shava.

Какие условия в общежитиях Дании, где живут украинцы?

Общежитие, в котором проживает украинка, когда-то было пансионатом, и поэтому многие комнаты там напоминают больницу. Женщина живет там уже 5 месяцев, и со временем будет вынуждена переехать.

Кухня в общежитии общая, однако каждая семья имеет свой собственный холодильник. Убирают жители также сами и по очереди дважды в месяц. Персонала в общежитии нет, поэтому убирать нужно не только кухню, но и всю территорию.

Прачечная расположена в подвале – и обычно там очереди, поэтому украинка советует стирать или очень рано, или поздно ночью. В прачечной есть три машины и одна сушилка.

Украинка показала условия жизни в Дании: смотрите видео

Есть большая душевая комната с гардеробной, а вот сама комната не очень просторная: в ней размещены три двухъярусные кровати, небольшой стол и несколько комодов. Кроме того, в спальне есть и мини-кухня с раковиной, местом для нарезки и ящиками для посуды.

Аренда такого жилья стоит в Дании 5089 крон – что для этой страны очень дешево. Но в гривнах это более 30 000.

