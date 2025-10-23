30 000 гривень за гуртожиток: як виглядає житло для українців у Данії
- Українка Зоряна проживає у гуртожитку в Данії, де оренда коштує 5089 крон (понад 30 000 гривень).
- Умови проживання включають спільну кухню, велику душову кімнату, та пральню у підвалі з чергами.
Українка Зоряна, що переїхала до Данії, проживає у спеціальному гуртожитку, куди селять українців. У країні немає безплатного житла для біженців, тож за оренду доводиться чимало платити.
У Данії безплатного житла немає, а оренда квартир для біженців часто опиняється надто дорогою та проблематичною, тож єдиним виходом стає життя у гуртожитках, повідомляє 24 Канал з посиланням на zoriana_shava.
Які умови в гуртожитках Данії, де живуть українці?
Гуртожиток, в якому проживає українка, колись був пансіонатом, і тому чимало кімнат там нагадують лікарню. Жінка живе там вже 5 місяців, та з часом буде змушена переїхати.
Кухня у гуртожитку спільна, проте кожна родина має свій власний холодильник. Прибирають мешканці також самі й по черзі двічі на місяць. Персоналу у гуртожитку немає, тож прибирати потрібно не тільки кухню, але й всю територію.
Пральня розташована у підвалі – і зазвичай там черги, тож українка радить прати або дуже рано, або пізно вночі. У пральні є три машини та одна сушарка.
Українка показала умови життя у Данії: дивіться відео
Є велика душова кімната з вбиральнею, а ось сама кімната не дуже простора: в ній розміщено три двоярусні ліжка, невеликий стіл та кілька комодів. Окрім того, у спальні є й мінікухня з раковиною, місцем для нарізання та ящиками для посуду.
Оренда такого житла коштує у Данії 5089 крон – що для цієї країни дуже дешево. Та в гривнях це понад 30 000.
