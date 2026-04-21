Не медицина и не право: какие специальности выбирают украинцы в Польше
- Украинские студенты в Польше чаще всего выбирают специальности в области логистики, менеджмента, и ИТ, такие как программирование и компьютерные науки.
- Польшу выбирают из-за доступной стоимости обучения, территориальной близости, и признания дипломов в Европе, что расширяет карьерные перспективы.
Украинские студенты все активнее выбирают обучение за рубежом, и Польша уверенно сохраняет позиции одного из самых популярных направлений для получения высшего образования. По оценкам экспертов, количество украинских абитуриентов в польских университетах ежегодно растет.
Какие специальности чаще всего выбирают украинцы в Польше – пишет издание InPoland.
Смотрите также Украинцам в Польше дали 10 дней: кто может потерять выплаты уже с мая
Какие специальности в топе среди украинских студентов?
Среди самых популярных специальностей традиционно лидируют логистика и менеджмент. По словам эксперта по европейскому образованию Аллы Бердник, эти направления остаются стабильно востребованными на рынке труда. Выпускники таких программ имеют хорошие шансы быстро найти работу – как в Польше, так и в других странах Европейского Союза.
Не менее популярными являются ИТ-специальности. Украинские студенты активно выбирают:
- программирование,
- компьютерные науки и другие направления, связанные с цифровыми технологиями.
Также растет интерес к узкопрофильным техническим и инновационным специальностям, которые открывают доступ к современным отраслям экономики.
Почему украинцы выбирают Польшу?
Как пишет RealConsult, это объясняется сочетанием нескольких факторов:
- доступной стоимостью обучения,
- территориальной близостью,
- а также реальными возможностями для дальнейшего трудоустройства в Европе.
Важную роль в выборе страны обучения играет и международное признание дипломов. Образование, полученное в польских университетах, признается в большинстве стран ЕС, а также в Канаде. Это значительно расширяет карьерные перспективы выпускников и позволяет им строить профессиональный путь на глобальном уровне. Таким образом, Польша остается привлекательным образовательным хабом для украинцев, а выбор специальностей все больше ориентируется на практичность и перспективы трудоустройства.
Кто из украинских рабочих будет пользоваться наибольшим спросом в Польше?
В 2026 году польский рынок труда будет сохранять спрос на украинских работников в секторах логистики, строительства, перерабатывающей промышленности, HoReCa и ритейла. Самые высокие зарплаты в Польше могут ожидать украинские специалисты с высокой квалификацией в сферах IT, инженерии и машиностроения.