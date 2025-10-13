Путешествие самолетом очень редко может обойтись без стресса: нужно вовремя прибыть в аэропорт, сдать багаж, пройти проверку безопасности. Поэтому лучше позаботиться о том, чтобы выбор обуви не добавил еще больше хлопот.

Шлепанцы – это обувь, без которой на отпуске просто не обойтись, сообщает 24 Канал со ссылкой на Travel+Leisure. Впрочем, надевать ее в самолет все же не следует.

Какую обувь не стоит надевать для полета самолетом?

Несмотря на то, что шлепанцы – это, бесспорно, удобная обувь, лучше упаковать их в чемодан, пока вы не прибудете к месту назначения. Любая обувь с открытым носком – это далеко не лучший выбор для полета.

И самая большая проблема – это даже не гигиена или удобство, а безопасность.

В редких случаях экстренной эвакуации непрочная обувь может замедлить вас или оставить беззащитным,

– поделилась стюардесса Венеция Масиас.

Зато лучше позаботиться о том, чтобы обувь была закрытой и удобной – она будет гораздо безопаснее в случае, если придется быстро двигаться. Во время эвакуации из самолета шлепанцы могут соскользнуть с ног, заставляя вас остановиться или замедлиться.

Кроме того, в подобных ситуациях нужно также защитить пальцы ног от обломков и других опасностей.

Впрочем, кроме вопроса безопасности следует позаботиться и о комфорте. В салонах самолетов часто бывает достаточно холодно, а шлепанцы точно не обеспечат тепла. Если пальцы ног будут открытыми, вам будет даже холоднее. Кроме того, обувь сделает пальцы уязвимыми к случайным травмам от других пассажиров.

В узких проходах люди постоянно наступают на ноги друг другу, перекатывают сумки через пальцы ног и часто даже не осознают этого. И эти инциденты болезненны и неприятны уже сами по себе, но если ноги не имеют должной защиты, могут превратиться в серьезную проблему.

Но даже это не последний фактор, на который нужно учитывать: хождение босиком или почти босиком в туалете самолета – это то, чего большинство путешественников стараются никогда не допускать. Очень часто полы в туалетах не соответствуют санитарным нормам.

Кроме того, есть еще несколько вещей, которые лучше не надевать в самолете, сообщает CN Traveller. В частности, лучше избегать больших украшений и часов, а также большого количества макияжа.

