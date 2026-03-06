Очереди из аэропорта тянутся на улицу: люди изо всех сил пытаются покинуть Дубай

В аэропорту Дубая образуются невероятно длинные очереди, тянущиеся на улицу, ведь иностранцы стараются как можно быстрее покинуть Объединенные Арабские Эмираты.

Совсем недавно авиакомпании Etihad и Emirates подтвердили, что в течение следующих нескольких дней состоится ограниченное количество рейсов из Абу-Даби и Дубая – и перед аэропортом последнего уже собрались длинные очереди, пишет BBC.

Интересно Польша срочно закрывает небо на востоке страны

Что известно о рейсах из Дубая?

Компания Emirates уже заявила, что работает над восстановлением полноценной работы сети после того, как воздушное пространство региона частично открыты. На предыдущей же неделе тысячи рейсов на Ближнем Востоке пришлось отменить, из-за чего многие застряли в ОАЭ во время отдыха. Произошло это после американо-израильских ударов по Ирану и ударов со стороны Ирана по всему региону.

Между тем авиакомпания Etihad планирует выполнять ограниченное количество рейсов из Абу-Даби – и решение, из сообщения компании, приняли после "всесторонней оценки безопасности". Эти новые рейсы будут летать в лондонский аэропорт Хитроу, а также в Барселону, Брюссель, Дублин, Рим, Париж и Милан.

Пассажиры с предварительным бронированием будут иметь приоритет, хотя билеты уже можно приобрести на сайте компании. И несмотря на то, что авиакомпании предостерегают туристов от необходимости приходить в аэропорт, пока с ними не свяжутся соответствующие представители, в аэропорту Дубая уже образовалась длинная очередь из людей, стремящихся выехать из страны.

В аэропорту Дубая очередь выходит на улицу: смотрите видео

Что еще следует знать о военной операции США и Израиля против Ирана?