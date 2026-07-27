В Литве готовятся новые ограничения для россиян и белорусов: начнут действовать уже скоро

В Литве уже рассматривают возможность запрета для граждан России и Белоруссии на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов. Кроме того, планируется санкция и против деятелей культуры, образования и спорта, поддерживающих российскую агрессию против Украины.

В МИД Литвы отметили, что недавние дискуссии, в том числе и на местном уровне, показали необходимость более "четкого регулирования участия представителей России и Беларуси в публичной деятельности Литвы", пишет LRT .

Как изменить законы для русских и белорусов в Литве?

Изменения для россиян и белорусов в Литве произойдут в области образования, науки и обучения, культуры, спорта и развлечений и искусства. Местный МИД сообщает, что Литва как демократическое государство обязано защищать общественное пространство от режимов, нарушающих права человека, совершающих агрессию против соседних государств, а также используют культуру и общественные мероприятия как инструменты мягкой силы.

Важно обеспечить институтам четкую правовую основу для принятия своевременных, последовательных и обоснованных решений, чтобы публичная деятельность в сфере культуры или развлечений не использовалась для пропаганды, искажения истории и формирования нарративов с целью влияния на литовское общество и использование этих сфер как политического инструмента,

– говорится в документе.

Поэтому министерство предлагает, чтобы люди, приезжающие в Литву, проводить культурную, образовательную или спортивную деятельность, были обязаны подписать декларацию. В этой декларации будет выражаться поддержка Устава ООН и будет осуждаться агрессия России против Украины. Также будет выражаться поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Декларацию будут публиковать, а отказ подписать ее означает отказ во въезде. Кроме того, в Литву предлагают не впускать выступавших на ТОТ художников, артистов, спортсменов и артистов, которые прямо или косвенно поддерживают войну против Украины, или принимали в ней участие.

Предложение на запрет въезда касается также тех, кто прямо или косвенно поддерживает грубые нарушения прав человека или репрессии против гражданского общества и демократических сил в России и Беларуси, или чья деятельность представляет угрозу для правового государства и демократии.

А вот граждане России и Белоруссии, если правила вступят в силу, не смогут покупать недвижимость у объектов, важных для обеспечения национальной безопасности, а также у военных полигонов.

МИД Литвы предлагает, чтобы эти правила вступили в силу уже с 1 января следующего года.