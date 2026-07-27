У МЗС Литви зазначили, що нещодавні дискусії, в тому числі й на місцевому рівні, показали необхідність "чіткішого регулювання участі представників Росії та Білорусі у публічній діяльності Литви", пише LRT.

Як можуть змінити закони для росіян та білорусів у Литві?

Зміни для росіян та білорусів у Литві відбудуться у сферах освіти, науки та навчання, культури, спорту та розваг і мистецтва. Місцеве МЗС повідомляє, що Литва як демократична держава зобов'язана захищати громадський простір від режимів, що порушують права людини, здійснюють агресію проти сусідніх держав, а також використовують культуру й громадські заходи як інструменти м'якої сили.

Важливо забезпечити інституціям чітку правову основу для прийняття своєчасних, послідовних та обґрунтованих рішень, щоб публічна діяльність у сфері культури чи розваг не використовувалася для пропаганди, спотворення історії та формування наративів з метою впливу на литовське суспільство та використання цих сфер як політичного інструменту,

– мовиться у документі.

Тож міністерство пропонує, аби люди, що приїздять до Литви, аби проводити культурну, освітню чи спортивну діяльність, були зобов'язані підписати декларацію. В цій декларації буде висловлюватися підтримка Статуту ООН та засуджуватиметься агресія Росії проти України. Також там висловлюватиметься підтримка суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Декларацію будуть публікувати, а відмова підписати її означатиме відмову у в'їзді. Окрім того, до Литви пропонують не впускати митців, артистів, спортсменів та артистів, що виступали на ТОТ, і які прямо чи опосередковано підтримують війну проти України, або ж брали у ній участь.

Пропозиція на заборону в'їзду стосуються також і тих, хто прямо чи опосередковано підтримує грубі порушення прав людини чи репресії проти громадянського суспільства та демократичних сил у Росії і Білорусі, або ж чия діяльність становить загрозу для правової держави й демократії.

А ось громадяни Росії та Білорусі, що мають посвідку на проживання у Литві, якщо правила набудуть чинності, не зможуть купувати нерухомість біля об'єктів, що важливі для забезпечення національної безпеки, а також біля військових полігонів.

МЗС Литви пропонує, аби ці правила набули чинності вже з 1 січня наступного року.