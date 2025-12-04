Популярная европейская столица вводит новые и жесткие ограничения для туристов

Большой европейский город, куда ежегодно ездят миллионы туристов, планирует ввести новые ограничения, чтобы сократить количество путешественников.

Будапешт, столица Венгрии, следует примеру Амстердама, Барселоны и Берлина, и уже с 1 января вводит краткосрочную аренду жилья, что сильно повлияет на туризм в городе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему в Будапеште вводят запреты для туристов?

Будапешт известен как одна из самых доступных для туризма столиц Европы – впрочем, в таком статусе он будет оставаться недолго, ведь уже через месяц там начнут действовать новые жесткие правила. Вводят запрет на краткосрочную аренду для защиты местных общин, ведь в Будапеште возникает немало проблем, связанных с чрезмерным туризмом.

Благодаря запрету местное правительство надеется восстановить доступность жилья для местных жителей и обеспечить стабильность исторических районов города. Особенно ударит новый запрет по платформам краткосрочной аренды, например Airbnb и Booking.com, а вот работа отелей останется неизменной.

На этот шаг в городе пошли после общественных консультаций, что проводили в предыдущем году – большинство жителей города поддержали введение запрета. А это значит, что многих действительно беспокоит нарушение общественного порядка и рост стоимости аренды, пишет Balkan Insight.

Есть дома, где 50 процентов всех квартир выставлены на продажу через Airbnb. Местных жителей вытесняют из центра города, а их заменяют туристы – это не путь вперед, – заявил мэр Будапешта.

В городе опасаются, что если все так и будет продолжаться, что исторический центр превратится в "своеобразный Диснейленд" с аттракционами, ресторанами и сетями, но без единого местного жителя.

