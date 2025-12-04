Популярна європейська столиця вводить нові й жорсткі обмеження для туристів
- Будапешт запроваджує обмеження на короткострокову оренду житла з 1 січня, щоб зменшити вплив туризму на місцеві громади.
- Ці зміни покликані відновити доступність житла для місцевих жителів та підтримати стабільність історичних районів міста.
Велике європейське місто, куди щороку їздять мільйони туристів, планує ввести нові обмеження, аби скоротити кількість мандрівників.
Будапешт, столиця Угорщини, наслідує приклад Амстердама, Барселони та Берліна, і вже з 1 січня запроваджує короткострокову оренду житла, що сильно вплине на туризм у місті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Чому у Будапешті вводять заборони для туристів?
Будапешт відомий як одна з найбільш доступних для туризму столиць Європи – втім, у такому статусі він залишатиметься недовго, адже вже через місяць там почнуть діяти нові жорсткі правила. Вводять заборону на короткострокову оренду задля захисту місцевих громад, адже у Будапешті виникає чимало проблем, пов'язаних з надмірним туризмом.
Завдяки забороні місцевий уряд сподівається відновити доступність житла для місцевих жителів та забезпечити стабільність історичних районів міста. Особливо вдарить нова заборона по платформах короткострокової оренди, як-от Airbnb та Booking.com, а ось робота готелів залишиться незмінною.
На цей крок у місті пішли після громадських консультацій, що проводили попереднього року – більшість мешканців міста підтримали введення заборони. А це значить, що багатьох й справді непокоїть порушення громадського порядку та зростання вартості оренди, пише Balkan Insight.
Є будинки, де 50 відсотків усіх квартир виставлені на продаж через Airbnb. Місцевих жителів витісняють з центру міста, а їх замінюють туристи – це не шлях уперед, – заявив мер Будапешта.
У місті побоюються, що якщо все так і продовжуватиметься, що історичний центр перетвориться на "своєрідний Діснейленд" з атракціонами, ресторанами та мережами, але без жодного місцевого жителя.
Що ще варто знати туристам?
