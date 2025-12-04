Популярна європейська столиця вводить нові й жорсткі обмеження для туристів

Велике європейське місто, куди щороку їздять мільйони туристів, планує ввести нові обмеження, аби скоротити кількість мандрівників.

Будапешт, столиця Угорщини, наслідує приклад Амстердама, Барселони та Берліна, і вже з 1 січня запроваджує короткострокову оренду житла, що сильно вплине на туризм у місті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому у Будапешті вводять заборони для туристів?

Будапешт відомий як одна з найбільш доступних для туризму столиць Європи – втім, у такому статусі він залишатиметься недовго, адже вже через місяць там почнуть діяти нові жорсткі правила. Вводять заборону на короткострокову оренду задля захисту місцевих громад, адже у Будапешті виникає чимало проблем, пов'язаних з надмірним туризмом.

Завдяки забороні місцевий уряд сподівається відновити доступність житла для місцевих жителів та забезпечити стабільність історичних районів міста. Особливо вдарить нова заборона по платформах короткострокової оренди, як-от Airbnb та Booking.com, а ось робота готелів залишиться незмінною.

На цей крок у місті пішли після громадських консультацій, що проводили попереднього року – більшість мешканців міста підтримали введення заборони. А це значить, що багатьох й справді непокоїть порушення громадського порядку та зростання вартості оренди, пише Balkan Insight.

Є будинки, де 50 відсотків усіх квартир виставлені на продаж через Airbnb. Місцевих жителів витісняють з центру міста, а їх замінюють туристи – це не шлях уперед, – заявив мер Будапешта.

У місті побоюються, що якщо все так і продовжуватиметься, що історичний центр перетвориться на "своєрідний Діснейленд" з атракціонами, ресторанами та мережами, але без жодного місцевого жителя.

