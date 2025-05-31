Как в Испании борются с оккупасами: украинка удивила способами местных

Оккупанты – распространенная проблема в Испании. Местные жители, которым приходится на более долгое время уехать из дома, ищут разнообразные способы, как уберечь свое жилье.

Люди в Испании боятся оставлять квартиру даже на 2 недели. Потому что кто-то может туда залезть, и просто так его выгнать невозможно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток украинки Полины @mrs.faustova, которая живет в Испании.

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Как испанцы борются с оккупантами

Оккупанты – это люди, которые могут занять частное чужое частное жилье, и им за это ничего не будет. Потому что если прошло более 48 часов после того, как они заселились, то полиция уже не может вмешаться – нужно решать вопрос через суд, который может тянуться месяцами или даже годами

Раз власть ничего не делает, люди научились с этим бороться,

– сказала украинка.

Девушка рассказала, что когда местные уезжают куда-то на долгое время, то оставляют дома включенный свет, устанавливают таймеры на лампах, включают музыку или даже ставят манекены у окон.

Также испанцы ставят фейковые камеры и оставляют у дверей обувь. Главное, чтобы квартира не выглядела пустой.

В последние годы появились частные компании с "вышибалами", которые неофициально выселяют оккупантов. Они приходят, давят психологически и создают условия, чтобы оккупанты сами съехали. Это не совсем законно, но десятки тысяч испанцев платят этим службам. Потому что никто не хочет годами ждать решения суда,

– рассказала Полина.

Как испанцы борются с оккупасами: смотрите видео

Она также заметила, что даже если их выселяют, то в квартире после оккупации остаются хаос и грязь – она вся ограблена, а вещи испорчены.