За въезд в ЕС украинцам придется платить: сколько именно и когда

Уже с конца 2026 года поездки в ЕС для украинцев изменятся –и за них придется платить. В частности, нужно будет оформить онлайн-разрешение и оплатить сбор.

Уже в конце 2026 года начнет действовать онлайн-разрешение ETIAS – оно будет действовать до трех лет, но деньги за него не возвращаются, а в случае ошибки при заполнении анкеты придется платить повторно, пишет etias-info.

Что нужно знать об онлайн-разрешении ETIAS?

ETIAS – это новая Европейская система информации и авторизации путешествий. Это не виза, а лишь дополнительный этап проверки путешественников еще до того, как они прибудут к границе. Система будет собирать базовую информацию о человеке и автоматически сверять ее с базами безопасности, а тогда принимать решение о возможности путешествия.

Решение о создании этой системы приняли еще в 2016 году – а законодательную базу утвердили в 2018. Впрочем, запуск системы неоднократно приходилось переносить из-за пандемии и технических и организационных систем. Для того, чтобы получить онлайн-разрешение, украинцы должны будут оплатить сбор, сумма которого еще точно не определена – от 7 до 20 евро.

Каждый человек должен получить собственное разрешение – оформить его на семью или группу людей невозможно. Оплату же нужно осуществлять исключительно банковской картой на официальном сайте. Это разрешение позволяет краткосрочные поездки до 90 дней в течение 180-дневного периода.

За три года, которые действует разрешение, можно будет многократно въезжать в 30 европейских стран: государств Шенгенской зоны, а также Кипра, Болгарии и Румынии. Впрочем, наличие разрешения все же не гарантирует въезд – окончательное решение все еще остается за пограничниками, пишет Travel to Europe.

В большинстве случаев решение по анкете принимается за считанные минуты, и в некоторых случаях возможны дополнительные проверки, а значит – длинный период ожидания.

Возвращаются ли деньги за ETIAS?

Это важный момент, и ответ – нет. В случае, если в анкете неправильно указан номер паспорта, фамилия, дата рождения и т.д., разрешение будет аннулировано. Поэтому для поездки придется подать анкету и оплатить снова.

Кроме того, не возвращаются деньги и в случае отказа от авторизации, или если путешественник передумает ехать.

