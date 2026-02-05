Больше о нововведениях рассказало издание In Poland.

Почему ввели нововведения?

Правительство Польши объяснило, что нововведения направлены на унификацию правил для всех иностранцев в сфере здравоохранения, социальных выплат и занятости.

Мы переходим к системным решениям, которые обеспечат равные права для всех иностранцев, проживающих в Польше, а также позволят экономить средства государственного бюджета,

– говорится в сообщении правительства.

Введение единой системы поддержки иностранцев с временной защитой независимо от гражданства стало ответом на заявление президента Навроцкого о необходимости избежания привилегированного отношения к украинцам.

Что изменится для тех, кто легально проживает в Польше?

Для тех, кто легально проживает в Польше по другим разрешениям на проживание, предусмотрен трехлетний переходный период. Он начнет действовать с 5 марта 2026 года. Украинцы смогут подавать заявки на трудоустройство через декларации о поручении работы вместо временного вида на жительство.

Справка. Как пишет "Komersant Ukrainian", сейчас в Польше примерно 988 – 993 тысячи украинцев имеют PESEL UKR, из которых около 670 тысяч являются экономически активными. При этом более 462 тысяч проживают в Польше легально на других основаниях, а 92 тысячи имеют статус постоянного или долгосрочного резидента ЕС.

Кому следует быть готовым к штрафам?

Эксперт по легализации трудоустройства иностранцев Юлия Новицкая (Grupa Progres) предупреждает о штрафных санкциях и риске потери работников. Она отметила, что незаконное поручение работы, например, когда иностранец выполняет обязанности не по документам или работает до получения разрешения или после его окончания, является одной из самых опасных ловушек в польском законодательстве.

Штрафы за нарушение колеблются от 3 до 50 тысяч злотых за одного работника, а два штрафа в течение двух лет могут привести к запрету компании нанимать иностранцев. Польские предприятия призывают готовиться к новым правилам уже сейчас, чтобы избежать рисков и обеспечить легальное трудоустройство украинцев.

Без какого обязательного документа больше не найти работу / Фото Unsplash

Без чего ни в коем случае нельзя начинать работу в Польше?

Ранее мы писали, что не стоит начинать работу без подписанного контракта. Это важно, чтобы избежать рисков невыплат зарплаты и отсутствия правовой защиты. Проверяйте агентства временного трудоустройства в официальном реестре KRAZ и выбирайте легальную форму оплаты труда для получения социальных гарантий.