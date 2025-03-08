Не езди туда сама: самые опасные туристические направления для женщин

Несмотря на то, что на улице 21 век, в некоторых странах все еще опасно быть женщиной. Примерно 70% женщин не путешествуют сами из-за беспокойства о своей безопасности.

Однако если вы все же любите путешествовать самостоятельно, следует знать, в какие страны не стоит ехать в соло-путешествие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Global Rescue.

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Самые опасные направления для одиноких путешествий

Бразилия – там есть районы с высоким уровнем преступности, а особенно в городах, поэтому путешественницам важно быть осторожными.

– там есть районы с высоким уровнем преступности, а особенно в городах, поэтому путешественницам важно быть осторожными. Колумбия – страна уже улучшила уровень безопасности, но некоторые регионы все еще сталкиваются с проблемами преступности и насилия.

– страна уже улучшила уровень безопасности, но некоторые регионы все еще сталкиваются с проблемами преступности и насилия. Египет – несмотря на то, что это очень популярное туристическое направление, в стране наблюдается рост насилия и домогательств в отношении женщин.

– несмотря на то, что это очень популярное туристическое направление, в стране наблюдается рост насилия и домогательств в отношении женщин. Гондурас – имеет высокий уровень преступности и считается опасным для индивидуальных путешествий.

– имеет высокий уровень преступности и считается опасным для индивидуальных путешествий. Индия – к сожалению, там также наблюдается высокий уровень насилия в отношении женщин.

– к сожалению, там также наблюдается высокий уровень насилия в отношении женщин. Индонезия – несмотря на то, что Бали является популярным курортом, на самом деле там также часто случаются случаи домогательства к женщинам.

– несмотря на то, что Бали является популярным курортом, на самом деле там также часто случаются случаи домогательства к женщинам. Мексика тоже известна картельным насилием и преступностью, что может представлять риск для одиноких путешествий.

тоже известна картельным насилием и преступностью, что может представлять риск для одиноких путешествий. Южная Африка тоже очень опасна – там высокий уровень преступности, особенно в городских районах.

тоже очень опасна – там высокий уровень преступности, особенно в городских районах. Турция также может быть опасной для одиноких путешественниц. Кроме домогательств там случаются и похищения девушек.

также может быть опасной для одиноких путешественниц. Кроме домогательств там случаются и похищения девушек. Венесуэла – является одной из самых опасных стран для путешественниц и путешественников любого пола.

Ранее мы рассказывали о том, что Венесуэла – страна с самым высоким уровнем преступности. Путешественникам не стоит ходить там по одиночке, а особенно ночью. Также там лучше не появляться в публичных местах в изделиях из золота.