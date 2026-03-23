Определили лучшие города Польши для жизни: кто неожиданно оказался в конце списка

В Польше обнародовали новый рейтинг городов по уровню качества жизни, который ежегодно вызывает оживленные обсуждения. Аналитики учли целый ряд показателей – от экономической ситуации и стоимости жилья до безопасности, экологии и доступности медицины.

Результаты оказались неожиданными. Исследование подготовило издание Business Insider.

Какие города в Польше признали лучшими для жизни?

В этом году первое место разделили сразу два города – Познань и Жешув. Зато Вроцлав, несмотря на статус одного из ключевых экономических центров страны, показал неожиданно слабый результат. Город оказался на третьем месте с конца вместе с Гожув Велькопольский. Ниже в рейтинге расположились только Краков и Кельце.

Полный рейтинг лучших городов для жизни в Польше выглядит так:

Познань и Жешув,

Катовице и Люблин,

Варшава,

Ольштын и Лодзь,

Гданьск и Щецин,

Быдгощ,

Белосток и Ополе,

Вроцлав и Гожув Велькопольский,

Краков,

Кельце.

Почему Вроцлав не занял первую строчку?

Вроцлав остается одним из важнейших экономических центров Польши, где активно развиваются технологии, логистика и инновации. Уровень безработицы там составляет около 2,3%, а средняя зарплата в корпоративном секторе превышает 10 тысяч злотых. Однако высокие доходы не компенсируют расходов: жилье в городе остается дорогим.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке достигает более 13 тысяч злотых, и среднестатистический житель может позволить себе приобрести лишь около 0,75 квадратных метра недвижимости в месяц.



Одной из главных причин низкой позиции стали проблемы с доступом к медицине. По данным NFZ, в 2026 году среднее время ожидания на прием к специалисту во Вроцлаве составляет около 169 дней. В некоторых случаях ситуация еще сложнее:

гастроэнтеролог – до 456 дней,

кардиолог – 264 дня,

окулист – 261 день.

Кроме того, уровень преступности также вызывает беспокойство. За первые три квартала 2025 года в городе зафиксировали более 14 тысяч правонарушений. Дополнительно эксперты OECD обращают внимание, что разница в качестве жизни между польскими городами все чаще объясняется не только экономикой, но и уровнем городской инфраструктуры и доступом к базовым услугам.

В частности, в крупных агломерациях, таких как Вроцлав, быстрый рост населения приводит к перегрузке транспорта, медицины и рынка жилья, что непосредственно влияет на ежедневный комфорт жителей.

