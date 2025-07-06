Бюджетные "Мальдивы" в центре Европы: блогер сделал невероятное открытие для всех

Мальдивы часто ассоциируют с тропическим раем, славящимся своими потрясающими белыми пляжами и кристально чистыми бирюзовыми водами. Однако, остается существенный недостаток – это один из самых дорогих курортов в мире, что делает его финансово недосягаемым для многих путешественников.

Но неожиданным открытием стало то, что тревел-блогер Скотт нашел европейскую альтернативу Мальдивам, утверждая, что она предлагает более доступный вариант отдыха. Он показал этот курорт, пишет 24 Канал.

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Как отдохнуть на бюджетных "Мальдивах"

Небольшая, но доступная по цене европейская страна привлекает внимание своими великолепными пляжами и прозрачными водами. За последние годы Албания, в частности курортный город Ксамил, достигла значительных успехов в сфере современных услуг.

Любители путешествий могут воспользоваться преимуществами лоукост-перелетов в это живописное место, цена которых часто ниже, чем стоимость ужина в бюджетном ресторане.

Самая неожиданная находка в Европе!!! Бюджетные Мальдивы, какое же это место!

– написал Скотт.

В недавнем видео в Instagram инфлюенсер продемонстрировал нетронутые белые песчаные пляжи и голубые воды Ксамиля, дополнены волшебными бунгало, которые можно легко спутать с Мальдивами.

Как выглядит курорт Ксамил: смотрите видео

Особенно блогера поразило, что все это стоит невероятно дешево, если сравнивать со знаменитым архипелагом.

Многие пользователи подчеркивают, что время посещения курорта существенно влияет на впечатления. Рекомендуют ехать в Ксамил в начале или конце лета, поскольку в этот период наблюдается спад наплыва туристов.

Путешественники, которые планируют поездку вне этого времени, могут столкнуться с менее благоприятными впечатлениями.