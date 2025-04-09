Сколько стоит отдых в Дубае в 2025 году

Дубай – популярное направление для отдыха среди туристов. Однако это далеко не самый дешевый вариант отпуска.

Цены на отдых в Дубае зависит от многих факторов, в частности уровня жилья, питания и развлечений. Об этом пишет 24 Канал.

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Цены на отдых в Дубае

Жилье – самая большая проблема для туриста. Бюджетные варианты можно найти в хостелах. А вот стоимость номера в трехзвездочном отеле начинается от 60 долларов за ночь.

Поэтому, если хотите сэкономить, то выгоднее брать туры. Для сравнения, 7-дневный тур на двоих в трехзвездочном отеле в районе Дейра стоит около 720 долларов.

Роскошные пятизвездочные отели стоят значительно больше. И это неудивительно, ведь именно в Дубае расположен самый дорогой отель в мире.

В общем стоимость проживания в Дубае сильно колеблется от выбранного уровня комфорта:

Хостелы или бюджетные отели – от 1 500 гривен за ночь.

Отели 3 – 4 звезды – от 3 000 гривен за ночь.

Отели 5 звезд – от 10 000 гривен за ночь.



Самое дорогое в ОАЭ – это проживание и развлечения / Pexels

Что касается питания, то в недорогих кафе или фастфудах можно уложиться в 400 гривен в день. А вот питание в ресторанах среднего уровня будет стоить примерно 1 000 гривен в день и выше.

Также следует учесть стоимость развлечений. К примеру, входной билет в пляжный клуб в среднем стоит 150 AED (это ориентировочно 1 600 гривен).

И еще учитывайте сезонность. Высокий сезон приходится на период с ноября по апрель, когда погода наиболее комфортная. В это время цены могут быть выше.