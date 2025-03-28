Турист назвал "худшее место на земле": согласились далеко не все

Турист раскритиковал место, в которое ежегодно приезжают миллионы туристов. Он назвал его "самым большим разочарованием в жизни".

Некоторые зрители были шокированы его жалобами, однако другие выразили с ним согласие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Какое место разочаровало путешественника

Британец с ником @philc84 записал в тиктоке видео, что Великая пирамида в Гизе, которую считают одним из 7 чудес света, его очень разочаровала. Он заявил, что это "худшее место на земле".

Прежде всего он пожаловался на "насильственное заталкивание в каменную глыбу" и "отсутствие декора".

Великая пирамида – одна из самых особенных и загадочных построек на всей планете, но для меня посещение ее – это буквально ад. Вас насильно заталкивают в гигантскую каменную глыбу вместе с кучей других неудачников, которые просто пытаются что-то вычеркнуть из своего списка желаний,

– заявил он.

Турист назвал весь комплекс пирамид Гизы в Египте "абсолютным кошмаром".



Путешественник назвал пирамиды в Гизе "кошмаром" / Pexels

Также он пожаловался на то, что к нему часто приставали мошенники. По словам британца, он провел два часа, вежливо отказываясь от "агрессивных" предложений покататься на лошадях или верблюдах.

Видео набрало много просмотров, а комментаторы разделились на 2 лагеря. Одни согласились с мужчиной, а другие же написали, что это невероятное место и на мошенников они не наталкивались.