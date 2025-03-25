Сколько стоит поехать в Турцию в 2025 году

В мае в Турции начинается туристический сезон. Поэтому можно уже бронировать отдых, пока цены не подскочили вверх.

Сколько будет стоить отдых в Турции в 2025 году, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также В Турции придумали новую мошенническую схему для туристов: может попасться каждый

Расходы на самостоятельную поездку в Турцию

Стоимость путешествия из Украины в Турцию в 2025 году зависит от выбранного вида транспорта, маршрута, продолжительности пребывания и личных расходов.

Доезд

Ряд туристических компаний организуют автобусные рейсы из разных городов Украины в Турцию. Например, маршрут Киев – Стамбул длится примерно 30 часов, а из Одессы в Стамбул – около 22 – 23 часов. Цены начинаются от 3 000 гривен в зависимости от города выезда.

Относительно авиаперелетов, то сейчас воздушное пространство над Украиной закрыто. Однако в Турцию можно долететь из любой другой европейской страны. К примеру, из Варшавы (Польша) или из Кишинева (Румыния).

Из Кишинева стоимость билетов дешевле. Для сравнения:

Из Варшавы в Стамбул цены на билеты начинаются от 9 798 гривен, в Анталию – от 6 846 гривен.

А из Кишинева в Стамбул – от 4 945 гривен, в Анталию – от 5 892 гривен.

Однако следует учесть и дорогу до аэропорта – цены на автобусы в Варшаву или Кишинев варьируются от 500 до 1 500 гривен в зависимости от города отправления.



Перелет самолетом в Турцию выйдет дороже / Pexels

Если вы планируете путешествовать на собственном авто, то необходимо учесть расходы на топливо, платные дороги и паромные переправы. Например, паромная переправа "Орловка (Украина) – Исакча (Румыния)" стоит 25 евро за легковой автомобиль и 1 евро за каждого пассажира.

Дополнительно необходимо учесть стоимость виньеток для проезда по платным дорогам Румынии и Болгарии, а также наклеек HGS для турецких автобанов.

Проживание

Что касается жилья, то самые дешевые апартаменты на двоих в конце мая в Стамбуле, или, к примеру, в Алании, сейчас можно забронировать по расценкам от 2 000 гривен за ночь.



Стоимость проживания в Турции зависит от условий и района / Pexels

Питание

Ужин в ресторане среднего класса на человека стоит примерно 12 – 15 евро, учитывая основное блюдо и напиток. Семейный ужин из трех человек в таком же заведении обойдется в 35 – 45 евро. В более элитных ресторанах стоимость ужина будет значительно дороже.

При этом в Турции очень дешевая уличная еда. К примеру, кебаб в обычном заведении стоит 3 – 4 евро, а чашка традиционного турецкого кофе – около 1 евро. Также советуем попробовать лахмаджун – это довольно недорогое, однако очень вкусное местное блюдо.

Цены на туристические туры

Окончательная стоимость зависит от выбранного города, сезона и уровня комфорта.

Сейчас есть 2 вида туров из Украины в Турцию: автобусные и с перелетом. Цены на автобусные туры на 40 – 60% дешевле перелета, и стоят сейчас от 200 евро за 1 человека.

А вот стоимость путевок на туры с перелетом и опцией "все включено" стартуют от 27 тысяч гривен за 6 ночей.

И, независимо от цены и описания тура, советуем заранее проверять рейтинг отелей и отзывы, потому что часто бывает, что заявляют о 4 звезды, однако по условиям и сервису может и не дотягивать до 3.