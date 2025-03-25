Скільки коштуватиме відпочинок у Туреччині у 2025 році, розповідає 24 Канал.

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Витрати на самостійну поїздку до Туреччини

Вартість подорожі з України до Туреччини у 2025 році залежить від обраного виду транспорту, маршруту, тривалості перебування та особистих витрат.

Доїзд

Низка туристичних компаній організовують автобусні рейси з різних міст України до Туреччини. Наприклад, маршрут Київ – Стамбул триває приблизно 30 годин, а з Одеси до Стамбула – близько 22 – 23 годин. Ціни починаються від 3 000 гривень залежно від міста виїзду.

Щодо авіаперельотів, то наразі повітряний простір над Україною закритий. Однак до Туреччини можна долетіти з будь-якої іншої європейської держави. До прикладу, з Варшави (Польща) чи з Кишинева (Румунія).

З Кишинева вартість квитків дешевша. Для порівняння:

З Варшави до Стамбула ціни на квитки починаються від 9 798 гривень, до Анталії – від 6 846 гривень.

А з Кишинева до Стамбула – від 4 945 гривень, до Анталії – від 5 892 гривень.

Однак слід врахувати й дорогу до аеропорту – ціни на автобуси до Варшави або Кишинева варіюються від 500 до 1 500 гривень залежно від міста відправлення.



Переліт літаком до Туреччини вийде дорожчим / Pexels

Якщо ви плануєте подорожувати на власному авто, то необхідно врахувати витрати на паливо, платні дороги та поромні переправи. Наприклад, поромна переправа "Орлівка (Україна) – Ісакча (Румунія)" коштує 25 євро за легковий автомобіль та 1 євро за кожного пасажира.

Додатково необхідно врахувати вартість віньєток для проїзду платними дорогами Румунії та Болгарії, а також наліпок HGS для турецьких автобанів.

Проживання

Щодо житла, то найдешевші апартаменти на двох наприкінці травня у Стамбулі, чи, до прикладу, в Аланії, наразі можна забронювати за розцінками від 2 000 гривень за ніч.



Вартість проживання у Туреччині залежить від умов та району / Pexels

Харчування

Вечеря в ресторані середнього класу на людину коштує приблизно 12 – 15 євро, враховуючи основну страву та напій. Сімейна вечеря з трьох людей такому ж закладі обійдеться в 35 – 45 євро. У більш елітних ресторанах вартість вечері буде значно дорожчою.

При цьому у Туреччині дуже дешева вулична їжа. До прикладу, кебаб у звичайному закладі коштує 3 – 4 євро, а чашка традиційної турецької кави – близько 1 євро. Також радимо скуштувати лахмаджун – це доволі недорога, однак дуже смачна місцева страва.

Ціни на туристичні тури

Остаточна вартість залежить від обраного міста, сезону та рівня комфорту.

Наразі є 2 види турів з України до Туреччини: автобусні та з перельотом. Ціни на автобусні тури на 40 – 60% дешевші за переліт, й коштують наразі від 200 євро за 1 людину.

А ось вартість путівок на тури з перельотом та опцією "все включено" стартують від 27 тисяч гривень за 6 ночей.

І, незалежно від ціни та опису туру, радимо наперед перевіряти рейтинг готелів та відгуки, тому що часто буває, що заявляють про 4 зірки, однак по умовах та сервісу може й не дотягувати до 3.