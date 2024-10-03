Президент Асоціації професійних менеджерів готелів (POYD) Хакан Саатчіоглу заявив, що турецьким готельєрам доведеться знову підняти ціни у новому сезоні, повідомляє Turizm Guncel.

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Скільки коштуватиме відпочинок у Туреччині у 2025 році

Хакан Саатчіоглу прогнозує, що відпочинок у Туреччині в наступному сезоні стане на 5 – 8% дорожчим.

Він пояснив, що підвищення цін пов'язане з тим, що готелі планують підняти заробітну плату персоналу. Крім цього, багатьом готельєрам доведеться продовжувати платити своїм працівникам і в зимові місяці, коли в країні майже немає туристів.

За його оцінками, багатьом доведеться залишити у себе на 50% більше персоналу, ніж зазвичай у несезон.



У готелях Туреччини зростуть ціни у 2025 році / Unsplash

Багато готельєрів намагатимуться захистити свій нинішній персонал, що б не трапилося в зимові місяці. Тому що ми не хочемо мати ті ж проблеми з персоналом наступного року… Нам треба подбати про цих людей. Нам потрібно подбати про найкращий готель,

– сказав він.

За словами Саатчіоглу, зростання цін також дозволить турецьким готелям "вийти на якісно новий рівень роботи".

На додачу він зауважив, що в Туреччині значно збільшилась кількість туристів з України. У порівнянні з минулим роком зростання становило 30%.

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