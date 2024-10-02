Несподіваним стало і продовження літнього туристичного сезону до середини листопада. Так пише турецька преса, посилаючись на дані готельєрів, передає Закордон 24.

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В Анталії ціни на готелі впали на 80%

Намагаючись привабити гостей під час тривалого сезону, власники готелів пропонують знижки до 80%. Однак, багато з них висловлюють занепокоєння щодо своєї прибутковості, посилаючись на постійні проблеми, пов'язані з дисбалансом витрат і несприятливим валютним курсом.

Туристичні оператори, у яких цей рік розпочався невдало через високі ціни, з початку вересня знизили ціни на 80%, сподіваючись продовжити сезон. Готелі знизили вартість триденного проживання для 2 осіб з 62 тисяч лір до 30 тисяч лір, коли попит знизився в липні, тепер продають той же номер за 22 тисячі,

– йдеться у повідомленні.

Як позитивний розвиток для туристичного сектору, Бурхан Сілі, президент Асоціації туроператорів Аланії, повідомив про збільшення кількості туристів на 10 – 15% порівняно з минулим роком, пояснюючи це зростання нещодавнім зниженням цін. Однак Сілі попередив, що майбутній зимовий сезон може не виправдати очікувань після банкрутства ключової туристичної агенції, яка традиційно приваблює значну кількість європейських туристів до Туреччини в цей період.

Сезон продовжено до листопада

У своїй нещодавній заяві генеральний директор NG Hotels Хідіє Гурал Гюр повідомив, що готельний сезон буде продовжено до 15 листопада. Гюр повідомила про помітне зростання рівня заповнюваності станом на сьогодні. Однак, вона також визнала поточні проблеми в галузі, заявивши: "Зростання витрат і дисбаланс валютних курсів змушують нас перевищувати бюджети, які ми встановили торік".



Туристичний сезон в Анталії подовжили / Unsplash

Анталія готується до тривалого літнього сезону, а метеорологічні прогнози вказують на те, що температура повітря залишатиметься стабільно високою. Метеорологи повідомляють, що принаймні до кінця вересня очікується, що денні максимуми залишатимуться вище 30 градусів за Цельсієм.

Крім того, температура води в морі стабільно тримається на позначці 29 градусів, забезпечуючи ідеальні умови для любителів пляжного відпочинку. Такий багатообіцяючий прогноз дозволяє впевнено прогнозувати продовження літньої погоди в регіоні.

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