Найбільше тішать туристів цінами на ігристі вина іспанські курортні регіони Коста-дель-Соль і Коста-Дорада. Про це свідчить нове дослідження платформи TravelSupermarket.

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Названо курорти з найдешевшим просекко

У дослідженні найдоступніших напрямків для келиха просекко іспанські курортні регіони Коста-дель-Соль і Коста-Дорада виявилися найдешевшими варіантами із середньою ціною 3,01 фунта стерлінгів (приблизно 3,61 євро).

За ним слідує кіпрське курортне місто Пафос, де за келих ігристого вина туристи можуть заплатити близько 3,87 фунта стерлінгів (близько 4,64 євро). Іспанський острів Лансароте посів третє місце у списку, де ціни в середньому становлять 4,26 фунта стерлінгів (приблизно 5,11 євро).

Зокрема, не включили до цього списку жодного регіону Італії, що викликало здивування серед експертів. Це упущення особливо вражає, враховуючи, що в Італії, відомій як батьківщина просекко, ціна келиха цього ігристого напою зазвичай коливається від 1,5 до 3 євро.



За найдешевшим просекко туристам радять їхати на курорти Іспанії / Фото Unsplash

Також дослідження TravelSupermarket визначило курорти з найдешевшим келихом пива у пляжному барі – тут рейтинг очолив Єгипет, де пінта пива коштуватиме в середньому 1,43 фунта стерлінгів (близько 1,71 євро). За ним ідуть курорти Домініканської Республіки і турецька Анталія – 1,98 фунта стерлінгів (або близько 2,37 євро) і 2,08 фунтів стерлінгів (або близько 2,49 євро) відповідно.