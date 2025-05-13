Морской отдых в Турции этим летом под угрозой: в чем причина

Пляжи знаменитых курортов Турции захватывает так называемая "морская слюна". Эта малоприятная слизь ставит под угрозу не только туризм, но и экосистему страны.

В частности эта проблема снова обострилась на побережье Мраморного моря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politika.

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Курорты на Мраморном море под угрозой

Профессор Мустафа Сары сделал фотографии слизи возле порта Эрдек – самого популярного места отдыха туристов на Мраморном море. Он заявил, что "морская слюна" может снова массово покрыть поверхность этого моря с наступлением тепла.

Справка. Это серый и липкий слой, который полностью покрывает поверхность воды. Далее слизь выпадает в осадок и покрывает морское дно.

Рыболовство сильно пострадало в Мраморном море за последние шесть месяцев. Теперь когда слизь начинает подниматься на поверхность, начнет страдать и туризм,

– описал ситуацию профессор Мустафа Сары.



Ситуация возле порта Эрдек /politikam.com

Следует отметить, что впервые эту слизь обнаружили в 2008 году. А в 2021-м она стала серьезной проблемой для туризма Турции, когда впервые покрыла всю поверхность Мраморного моря.

Мустафа Сары призвал "власть и состоятельных" вернуться к плану действий по спасению Мраморного моря, который был подписан еще тогда.

Мраморное море взяло на себя столько нагрузки, сколько может вынести, и с большим оно просто справиться не может,

– сказал эксперт.

Почему появляется "морская слюна"

Эксперты заявили, что в появлении этой слизи виноваты сами люди. То есть удобрения, которые попадают в воду в результате человеческой деятельности, и вызывают повышение соотношения азота и фосфора. Из-за этого микроорганизмы, преимущественно вид фитопланктона, бурно размножаются, выходят на поверхность моря, и после чего массово погибают.

Слизь, которая вследствие этого возникает, не только выглядит неприятно, но и вредит экосистеме. В частности она убивает мидии, устрицы и кораллы на дне морском дне.

Следует отметить, что туризм в Турции летом 2025 года года и без того ожидается сложным из-за высокой инфляции и снижения количества отдыхающих.