Зокрема ця проблема знову загострилася на узбережжі Мармурового моря. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politika.
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Курорти на Мармуровому морі під загрозою
Професор Мустафа Сари зробив фотографії слизу біля порту Ердек – найпопулярнішого місця відпочинку туристів на Мармуровому морі. Він заявив, що "морська слина" може знову масово вкрити поверхню цього моря з настанням тепла.
Довідка. Це сірий та липкий шар, який повністю покриває поверхню води. Далі слиз випадає в осад і покриває морське дно.
Рибальство сильно постраждало у Мармуровому морі за останні шість місяців. Тепер коли слиз починає підійматися на поверхню, почне страждати і туризм,
– описав ситуацію професор Мустафа Сари.
Ситуація біля порту Ердек /politikam.com
Слід зазначити, що вперше цей слиз виявили у 2008 році. А у 2021-му він став серйозною проблемою для туризму Туреччини, коли вперше покрив всю поверхню Мармурового моря.
Мустафа Сари закликав "владу і заможних" повернутися до плану дій з порятунку Мармурового моря, який був підписаний ще тоді.
Мармурове море взяло на себе стільки навантаження, скільки може винести, і з більшим воно просто впоратись не може,
– сказав експерт.
Чому з'являється "морська слина"
Експерти заявили, що у появі цього слизу винні самі люди. Тобто добрива, які потрапляють у воду внаслідок людської діяльності, і викликають підвищення співвідношення азоту і фосфору. Через це мікроорганізми, переважно вид фітопланктону, бурхливо розмножуються, виходять на поверхню моря, і після чого масово гинуть.
Слиз, який внаслідок цього виникає, не тільки виглядає неприємно, а й шкодить екосистемі. Зокрема він вбиває мідії, устриці та корали на дні морському дні.
Слід зазначити, що туризм в Туреччині влітку 2025 року і без того очікується складним через високу інфляцію та зниження кількості відпочивальників.